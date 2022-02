Battle Brothers: Neue Inhalte angeteasert / Discord gestartet

Overhype Studios, die Macher von Battle Brothers haben unter der Überschrift "In Sacrifice, Renewal" einen neuen Inhalt für ihr low-fantasy Taktik-RPG angeteasert. Mehr Infos sollen in der Ankündigung nächste Woche folgen. Für Battle-Brothers-Spieler sind es so kurz nach dem Release der von Ukiyo Publishing vorgenommenen Portierung für Xbox und Playstation (im User-Artikel) also spannende Wochen.

Mit folgendem (englischen) Text spannt euch das deutsche Studio auf die Folter:

The inquisitive mind, quite naturally, turns its senses to suffering. As the eyes see and the ears hear, would one find pain to be a worthwhile teacher and, if so, in whose body? Theirs? Or yours?