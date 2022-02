PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 14. bis 18. Februar (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Infernax

In Infernax erlebst Du pünktlich zum Release die Abenteuer eines großen Ritters, der in seine Heimat zurückkehrt. Hier muss er feststellen, dass diese von unheiliger Magie heimgesucht wird. Furchtlos stellst Du Dich der Aufgabe, die Ursache dieser Verderbtheit zu finden und zu zerstören. Auf Deiner Reise stellst Du Dich bestialischen Kreaturen, gefährlichen Dämonen und Landstrichen, die vor Lebensfeindlichkeit nur so strotzen.

Dynasty Warriors 9 Empires

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Nur Du bestimmst über Dein Schicksal auf dem Schlachtfeld! Die neue Version der Empires-Reihe vereint den Nervenkitzel des direkten Duells mit der Komplexität einer Eroberungssimulation. Auf Deiner Reise lernst du eine Vielzahl von Kulturen, Herrscher*innen und Generäl*innen kennen.

Mekabolt+

Du schlüpfst in die Rolle einer Vergnügungspark-Technikerin. Mit Deinem praktischen Mekabolt deaktivierst Du Roboter – nutze dies zu Deinem Vorteil! Die Roboter sind Deine Hilfsmittel, mit denen Du Dich fortbewegst und Hindernisse überwindest. Mekabolt+ bietet 24 neue Level und einen weiteren spielbaren Charakter.

Beat Souls

In Beat Souls, einem unterhaltsamen Rhythmusspiel, treffen actionreiches Gameplay und rasante Beats aufeinander. Weiche Hindernissen aus, sammle Geister und kombiniere Dich zum nächsten Highscore. In der lebendigen Cyberpop-Welt dreht sich alles um das richtige Taktgefühl.

Total War: Warhammer III

PC Game Pass – Der verhängnisvolle Abschluss der Total War: Warhammer-Trilogie steht unmittelbar bevor und ist ab Release im PC Game Pass verfügbar. Versammle Deine Streitkräfte und betritt das Reich des Chaos, in dem sich das Schicksal der Welt entscheidet. Wirst Du Deine Dämonen bezwingen oder sie zumindest beherrschen können? Mitglieder des PC Game Pass können das Ogre Kingdoms-DLC für begrenzte Zeit kostenlos testen.

The King of Fighters XV

Seit die ersten Spiele der KOF-Serie 1994 auf den Markt gekommen sind, halten sie die Welt mit ihren faszinierenden Charakteren und dem einzigartigen Gameplay in Atem. Sechs Jahre sind vergangen, seitdem der letzte Titel der Serie erschienen ist. Gut, dass KOF XV nun all seine Vorgänger in Sachen Grafik, Gameplay und Online-Modi übertrifft.

Choice of Life: Middle Ages

Choice of Life: Middle Ages (PC) ist ein Kartenspiel in mittelalterlichem Ambiente, das nicht nur über Dein Leben, sondern auch über die Zukunft des Königreichs entscheidet. Wirst Du Räuber*in oder steigst Du in den Handel ein? Bettelst Du um Geld oder erlernst Du ein ehrliches Handwerk? Stellst Du Dich auf die Seite der abergläubischen Bauernschaft oder beschützt Du die unschuldige Hexe? Die Antworten kennen nur die Karten.

From Heaven to Earth

From Heaven to Earth vereint die Vorteile eines First Person-Platformers und die Möglichkeiten eines Erkundungsspiels mit einem philosophischen Background. Erlebe atemberaubende Umgebungen, surreale Welten voller Schönheit und stelle Dich kniffligen Rätseln.

Gem Wizard Tactics

Gem Wizards Tactics kombiniert die bekannte taktische Spielformel mit verschiedenen Kampfmechanismen und zufällig generierten Karten! Du nimmst an einem Krieg teil, bei dem es nicht nur um die Vernichtung Deiner Feinde geht: Jede Schlacht ist ein komplexes Rätsel, das es zu lösen gilt.

Mages and Treasures

Schlüpfe in die Rolle eines mächtigen Magiers und hole Dir Deinen geliebten Schatz zurück. Begib Dich auf die Suche nach den Elementar-Amuletten, mit dessen Hilfe Du das Böse besiegen kannst. Es warten wunderschöne, aber auch gefährliche Orte auf Dich! Erkunde Deine Umgebung, erlerne neue Zauber, finde fabelhafte Schätze und löse Rätsel, um Deine Feinde in die Knie zu zwingen.

Super Toys Car Offroad

In Super Toy Cars Offroad wählst Du zwischen 20 verschiedenen Fahrzeugen: von ATVs über Buggys und Autos bis hin zu großen Trucks. Der Wettbewerb ist hart und Du brauchst ein verdammt schnelles Fahrzeug, um zu gewinnen. Wähle also mit Bedacht und überlege, ob Du Deine Gegner*innen mit purer Masse zerquetschen oder im aufgewirbelten Staub der Straße hinter Dir zurücklassen willst.