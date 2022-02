PM: Neue Karten, Waffen, ein neuer Gegner und vieles mehr in der Frontrunner-Saison von After The Fall (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

liebe Harvest-Runner-Fans! Hier ist TamTu vom Community-Team bei Vertigo Games. Ich freue mich, euch berichten zu können, was alles für die bevorstehende „After the Fall“-Frontrunner-Saison in den Startlöchern steht, die Teil der Launch-Edition des Spiels und für alle Spieler verfügbar sein wird. Seit der Veröffentlichung von After the Fall am 9. Dezember haben wir euer Feedback gesammelt und bereits einige entsprechende Aktualisierungen am Spiel vorgenommen, und wir haben hart daran gearbeitet, euch schon bald die erste Saison mit Inhalten präsentieren zu können! Den Auftakt bildet der Hordenmodus, der Mitte Februar im Spiel verfügbar sein wird, gefolgt von weiteren Inhalten in den Monaten danach. Lasst mich euch also ohne weitere Umschweife verraten, was euch in dieser Frontrunner-Saison alles erwartet.

Das actionreiche Gameplay von After the Fall mit voller plattformübergreifender Multiplayer-Unterstützung ist jetzt für PlayStationVR verfügbar und bietet euch automatisch Zugang zur ersten kompletten Saison voller Inhalte. In diesem immersiven Koop-Nervenkitzel für vier Spieler aus der Feder des „Arizona Sunshine“-Teams könnt ihr eure VR-Freunde zu einem erbitterten Überlebenskampf zusammentrommeln, der in einer feindseligen, vereisten Dystopie spielt, in der es vor bösartigen Untoten – den Schneegeburten – nur so wimmelt. Ihr könnt mit eurem Vierertrupp nicht nur gegen die Horden, Specials und riesigen Bossgegner kämpfen, sondern euch auch in PvP-Kämpfen gegen andere Überlebende zusammentun. Es ist noch jede Menge mehr in Arbeit für die bevorstehende Frontrunner-Saison, die als Teil der „After the Fall“-Launch-Edition für alle PSVR-Spieler verfügbar sein wird.

Zum Auftakt bringt die Frontrunner-Saison insgesamt vier neue Karten mit ins Spiel: den „Boulevard“-Harvest-Run, die „Stockpile“-(Bunkern)-PVP-Arena sowie zwei Karten, die zu einer neuen Aktivität gehören: dem Hordenmodus!

„Boulevard“, die neue Harvest-Karte bei After the Fall versetzt euch in die Straßen Hollywoods, an den Schauplatz des „Boulevard Harvest“. Während ihr über den Walk of Fame lauft, begegnen euch Horden aus Schneegeburten aller existierender Schwierigkeitsgrade!

Ihr könnt es auch mit anderen Harvest Runnern aufnehmen – auf einer neuen Tundradome-PvP-Karte namens Stockpile (Bunkern). Und ihr könnt euch jetzt gegen alle anderen bis ganz an die Spitze kämpfen – in unserem brandneuen „Free for all“-PvP-Modus! Nicht nur direkte Konfrontationen in rasanten 4-gg-4-Kämpfen warten auf euch, ihr könnt euch auch als Einzelkämpfer durchschlagen. Im Rahmen dieser PvP-Aktualisierung wird es Harvest-Belohnungen für die besten Spieler eines jeden Matches geben, sowohl im Team-Deathmatch als auch im Free-for-all.

Mit dem neuen Hordenmodus bei After the Fall müsst ihr gegen ganze Horden von Schneegeburten antreten, und das auf zwei verschiedenen Karten: Junction (Knotenpunkt) und Highway. In diesem Modus werden bis zu vier Harvest Runner in einem in sich geschlossenen Gebiet mit verschiedenen Bahnen eingesetzt, auf denen aus allen Richtungen Schneegeburten angerannt kommen, und ihr müsst möglichst lange überleben! Wir werden den Spielmodus als endlosen Hordenmodus einführen und später neue Varianten hinzufügen. Im Gegensatz zu den Tundradome-PvP-Arenen könnt ihr hier eure besten Waffen mitbringen, um die anrückenden Horden von Schneegeburten zu überleben und Belohnungen abzustauben.

Es haben sich seit der Veröffentlichung so viele Harvest Runner ins Getümmel gestürzt und unsere Harvest-Schauplätze leergeräumt, dass sich auch die Schneegeburten weiterentwickeln! Schon bald erscheint ein neuer Gegner namens Skimmer (Abschöpfer) in der postapokalyptischen Welt von After the Fall auf der Bildfläche.

Und um das Ganze noch spannender zu machen, taucht der Skimmer bei euren Harvest-Runs auf und verschärft das Verhältnis von Risiko zu Belohnung. Er macht jedoch keine Jagd auf euch, sondern ihr müsst ihn zur Strecke bringen, um eine riesige Harvest-Belohnung einzustreichen.

All diese neuen Inhalte verlangen ganz klar nach mehr Feuerkraft und die erhaltet ihr in Form eines neuen Revolvers und einer weiteren Waffe, die wir später bekannt geben werden. Wir können euch doch nicht ohne neue Tools auf die neuen Inhalte loslassen! Der Revolver ist ziemlich stark, fasst dafür aber nur wenige Patronen. Doch wie bei allem anderen in After the Fall hilft es hier, die richtige Gloppy oder Roppy (die Community-Namen für goldene und rote Floppy Disks/Disketten) als Upgrade zu finden. Außerdem wird es noch eine weitere Killer-Spezialwaffe geben, aber die halten wir noch ein kleines Weilchen unter Verschluss …

Bis dann … bleibt cool!