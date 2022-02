PM: Tentacular richtet sich 2022 auf Quest & Steam VR an das ganz besondere Tentakelwesen, das in jedem von uns schlummert (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Tentacular richtet sich 2022 auf Quest & Steam VR an das ganz besondere Tentakelwesen, das in jedem von uns schlummert

Wer hat sich nicht schon Mal wie ein Kraken auf dem Trockenen gefühlt? Tentacular versetzt Spielerinnen und Spieler in das angenehm kühle, nass-feuchte Dasein eines gigantischen Tentakelbiests mit zutiefst gutem Herzen (ja Kraken haben ganze drei Herzen und sind damit dreifach liebenswert!), das seinen Platz in der Welt sucht. Tentacular, das 2022 für Quest & Steam VR erscheint, wird von Firepunchd entwickelt, und das angeblich ohne die Hilfe von riesigen Tentakeln – aber so ganz sind wir davon noch nicht überzeugt.

In Tentacular übernimmt man die Kontrolle über ein Tentakelwesen, das auf der Insel La Kalma aufgewachsen ist. Spielerinnen und Spieler werden vor die Aufgabe gestellt, ihren menschlichen Freundinnen und Freunden bei der Erforschung einer seltsamen und mächtigen Energiequelle zu helfen, indem sie actionbasierte Aktivitäten und Konstruktionsrätsel lösen und dabei nichts anderes als ihre wenig handlichen (aber sehr tentakelichen) Gliedmaßen benutzen. Ein wahrer Tentakelspaß für Jung und Alt.

Nun gilt es, die eigenen Tentakel unter Kontrolle zu bekommen und die Aufgaben anzugehen. Und wenn man schon dabei ist, dann kann man gleich noch Elemente für den eigenen Spielplatz im Sandbox-Modus freischalten.

Wer mit Tentakeln zudem gut tippen kann, saugnapft sich elegant rüber zu tentacular.com und erhält dort weitere Infos.