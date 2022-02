PM: Grounded feiert 10 Millionen Spieler*innen mit dem Into the Wood-Update (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist ein großer Tag in der Welt der kleinen Dinge! Das Team von Grounded freut sich über 10 Millionen Spieler*innen, die die faszinierende Welt des Hinterhofs betreten haben. Todesmutig tauchen sie ein in eine Welt, in der kleine Krabbler eine große Bedrohung darstellen können. Das Studio sammelt unermüdlich wertvolles Community-Feedback, um Grounded kontinuierlich zu verbessern und für den finalen Release im späteren Jahresverlauf vorzubereiten.

Adam Brennecke, Game Director von Grounded und das Team bedanken sich in einem kurzen Video bei allen, die zu diesem Meilenstein beitragen. Zur Feier des Tages wird für alle Spieler*innen auf Xbox ein dynamischer Hintergrund im Grounded-Stil veröffentlicht. So wirfst Du jedes Mal, wenn Du Deine Konsole hochfährst, einen Blick auf den spannendsten Hinterhof aller Zeiten.

Da das Team aktuell an der finalen Version arbeitet, folgen noch einige Updates, die den Hinterhof um neue spannende Schauplätze ergänzen. Das jüngste Update 0.12 bringt beispielsweise einige frische Gebiete voller neuer Kreaturen. Auf Deinem Weg zum oberen Hof wirst Du feststellen, dass der Grill umgestoßen wurde. Das klingt vielleicht unspektakulär, doch nun hat sich ein gefährlicher Pfad auf dem Weg zum Holzstapel ausgebreitet.

Sobald Du Dir den Weg durch die lebensfeindliche Asche gebahnt hast, erreichst du den Holzstapel, ein brandneues Gebiet, das Sobald Du Dir den Weg durch die lebensfeindliche Asche gebahnt hast, erreichst du ein brandneues Gebiet, das einige neue Kreaturen beherbergt: die Termiten. Der Holzstapel ist ein riesiger Dungeon, in dem Du jede Menge Material findest, um neue Brustpanzer und eine Tier 3 Axt herzustellen.

Das ist aber noch nicht alles, denn acht weitere Kreaturen fallen mit dem neuen Update in den Hinterhof ein. Sei auf der Hut vor schwarzen Ochsenkäfern, Staubmilben, Skarabäen, grünen Schildwanzen, Marienkäferlarven, Marienkäfern und den kürzlich infizierten (und von der Community vorgeschlagenen) Wolfsspinnen. Noch ein Tipp, falls Du an Arachnophobie leidest: Mit dem Arachnophobie-Modus von Grounded passt Du die gruseligen Spinnen so an, dass die Angst der Vergangenheit angehört!

Apropos Community-Vorschläge: Basierend auf dem Feedback der Spieler*innen implementiert das Team weitere Neuerungen. Eine Basierend auf dem Feedback der Spieler*innen implementiert das Team weitere Neuerungen. Eine der ersten Veränderungen ist die Option, mehrere Gegenstände gleichzeitig zu craften. Ab sofort stellst Du bis zu fünf Objekte simultan her – vorausgesetzt Du besitzt die nötigen Ressourcen. Mit dem ebenfalls völlig neuen Peep.R-Modus konzentrierst Du Dich gezielt auf bestimmte Gebiete der Karte und markierst interessante Punkte für Dich und andere Spieler*innen. Apropos Crafting: Du suchst ein bestimmtes Material, um einen Gegenstand fertigzustellen? Begib Dich einfach zur neuen Resource Survey Station, scanne ein Material und finde heraus, in welchen Ecken des Hinterhofs Du mehr davon findest. Schlussendlich hast Du ab sofort die Option, bestimmte Items in Truhen und Containern abzulegen. So wird Deine Inventar-Verwaltung noch einfacher.

Zusätzlich ist es ab sofort möglich, die Schwarze Ochsenaxt, Splitterpfeile, zwei neue Gerichte, ein neues Set von Klettengras-Böden, eine neue Gewürzwaffe und acht brandneue Achievements freizuschalten.

Je näher Grounded dem 1.0-Release im späteren Verlauf des Jahres kommt, desto größer und fantastischer wird die Welt des Hinterhofs. Dies ist nur dank der fantastischen Unterstützung der Community möglich. Danke, dass Du Grounded zu einem fantastischen Titel formst und dass Du sowie die Entwickler*innen Freude am Spiel haben. Stay safe and stay grounded!