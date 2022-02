PM: Der Horizon Forbidden West Cinematic-Trailer ist da! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns riesig, den Cinematic-Trailer zu Horizon Forbidden West mit euch allen zu teilen! Tauchen wir direkt in die Action ein:

In diesem brandneuen Trailer erfahren wir, wie Aloy sich an Rosts Lehren zurückerinnert, während sie sich neuen und gefährlichen Bedrohungen stellt, denen ihr begegnen werdet, wenn ihr in einer Woche in den Verbotenen Westen zieht. Und wir haben gute Neuigkeiten für diejenigen, die eine digitale Version des Spiels vorbestellt haben: Ihr könnt euch ab heute auf eure PS4- oder PS5-Konsolen das Spiel vorab herunterladen!

Wo wir gerade eure Aufmerksamkeit haben, möchten wir uns auch bei euch – unserer unglaublich liebevollen und engagierten Community – bedanken. Wir lieben es, die nicht enden wollende Flut an Cosplay- und Ingame-Fotos zu sehen, und es ist großartig, wie schnell die Community gewachsen ist. Wir teilen euch mit Freude mit,dass sich die PS4- und die PC-Version von Horizon Zero Dawn bis zum 28. November 2021 weltweit insgesamt mehr als 20 Millionen Mal verkauft hat. Und wir sind begeistert zu sehen, dass unsere Community bisher mehr als 1 Milliarde Stunden im Spiel verbracht hat! Das ist eine unglaubliche Ehre für uns. Vielen Dank für eure Leidenschaft und Unterstützung!

Wir freuen uns sehr darauf, dass ihr den Verbotenen Westen am 18. Februar selbst erleben könnt!