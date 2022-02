Horizon - Forbidden West: Cinematic-Trailer // Pre-Download gestartet

PS4 PS5

Sony hat heute einen Cinematic-Trailer für Horizon - Forbidden West veröffentlicht. In diesem wird gezeigt, wie Aloy sich an Rosts Lehren zurückerinnert, während sie sich neuen und gefährlichen Bedrohungen stellt, denen ihr im Spiel begegnen werdet. Vorbesteller der digitalen Version können bereits ab heute den Titel auf PS4 oder PS5 herunterladen. Der Umfang des Downloads beträgt knapp 100 Gigabyte. Die Freischaltung erfolgt allerdings erst zur Veröffentlichung am 18. Februar 2022.

Als weitere Information gibt Sony bekannt, dass von dem Vorgänger Horizon - Zero Dawn, mit Stand vom 28. November 2021, mehr als 20 Millionen Exemplare verkauft wurden. Dies beinhaltet sowohl die PS4- als auch die PC-Fassung. Insgesamt wurden bereits mehr als 1 Milliarde Stunden im Spiel verbracht.