Atomic Heart: Schräger Shooter mit Bioshock-Vibes erscheint Ende 2022

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Der russische Entwickler Mundfish hat mit einem neuen Trailer einen Release-Zeitraum für Atomic Heart in Aussicht gestellt. Der Shooter versetzt euch in eine retro-futuristische Version der Sowjetunion in den 50er-Jahren. Ihr dringt in eine geheime Anlage ein und müsst euch dort mit Untoten und einem Aufstand der Roboter auseinander setzen. Dabei fällt ein Teil der Feinde durch das schräge Design auf und auch so einige der Bleispritzen und Nahkampfwaffen sehen eher improvisiert zusammengelötet aus.

Eure Spielfigur ist allein in einem schrägen Zerrbild der 50er, findet aber früh einen Handschuh, der ihr mächtige Spezialangriffe verleiht – darin werden durchaus Parallelen zu Bioshock mit Rapture und seinen Plasmid-Kräften erkennbar. Technisch soll der Titel sehr realistische Umgebungen mit Raytracing-Effekten bieten. Musikalisch will das Team mit einem Soundtrack von Mick Gordon punkten, dem Komponisten der harten Riffs der Doom-Reboots.

Der Trailer endet mit der Ankündigung, dass Atomic Heart 2022 in einem Monat erscheinen soll, der auf "-ber" endet, also zwischen September und Dezember dieses Jahres. Es ist aber nicht auszuschließen, dass es doch ein wenig länger dauern könnte. Der Debut-Titel von Mundfish wurde erstmals 2017 angekündigt. 2019 wurden eine Beta in Aussicht gestellt und Vorbestellungen sollten auf der Website des Studios möglich sein, doch dazu kam es nicht. Zuletzt vermeldete das Team im Mai letzten Jahres, dass Atomic Heart fast fertig sei und bald darauf vorrangig am Polishing und den Konsolen-Portierungen gearbeitet werde. Atomic Heart soll für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.