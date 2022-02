PC

Der vielleicht beste Leader im Spiel.

Achse

Auf den ersten Blick eine Meme-Einheit, auf den Zweiten ein günstiger und stabiler Leader.

Alliierte

Flix hat in einem Testspiel demonstriert, dass die Südafrikaner ordentlich Zähne haben.

Fazit

Echtzeittaktik

Einzel- und Mehrspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Umfang, Vielfalt und Balancing von Tribute to the Liberation of Italy sorgen für eine klare Kaufempfehlung für Fans.

Kürzlich hat Eugen Systems mit WARNO (im Spiele-Check) einen neuen Strategie-Titel in den Early Access geschickt. Aber auchwird weiter mit Inhalten versorgt.stellt acht neue Divisionen und lässt das Kämpferherz höher schlagen. Über 300 Einheiten sollten für einige Abwechslung sorgen. Ich habe unter anderem Italiener, Deutsche, Südafrikaner und Inder in einen Preview-Marathon gegen die KI geschickt, aber auch im Quickplay und gegen meinen Trainingspartnergekämpft.Die 4. Fallschirmjäger sind meiner Ansicht nach die stärkste neue Division. Sie zeichnen sich durch extrem gute Infanterie aus. Neu ist der flinke und wendige Jäger Macchi C.205 Veltro, der mit gutem Air-Micro eine nicht zu unterschätzende Luftwaffe ist. An Panzern stehen euch Tiger und Panther zur Verfügung. Solltet ihr die Infanteriedivision auf einer offenen Karte spielen, empfiehlt sich der Elefant. Mörser mit Radio können euren Feind in den Wahnsinn bomben. Die Division lässt sich vielfältig ausrichten und hat keine klare Schwäche.Die infanterielastigen 5. Gebirgsjäger sind in den Händen guter Spieler und auf einer passenden Karte schwer zu schlagen. Ihr mögt Sniper? Dann spielt die Gebirgsjäger! Klare Schwächen gibt es jedoch bei der dezidierten Panzer- und Luftabwehr. Der Gebirgsführer bringt Radio, Sniper-Gewehr und Panzerschreck (250m Reichweite!) mit und ist mit Kosten von nur 25 eine der spannendsten Führer-Einheiten überhaupt.Die 4a Alpina "Monterosa" sind italienische Gebirgsjäger, die mit günstiger und guter Infanterie, die aber wenig Mannstärke hat, aufwartet. Die italienischen Panzer glänzen nur in der frühen Phase einer Partie. Die anderen Einheitentypen sind solide bis gut und im starken Air-Tab gibt es den herausragenden Jäger G.55 serie 1 CENTAURO DRAGO. Eine spannende Division für frühe Aggression.Panzerfreunde wählen die 26. Panzerdivision, die auch ein gutes Infanterie-Tab hat. Die sehr guten Panzer III sowie Panzer IV und Panther bilden das Rückgrat. Auch den Jagdpanzer IV, eine meiner Lieblingseinheiten, könnt ihr spielen. Der Flammenpanzer III M ist eine situativ hilfreiche Besonderheit. Die Flammenreichweite von 160m lässt euch mit genug Abstand auf Panzerfaust-Einheiten wirken. Leider hat das MG nur 800 Schuss. Gute Aufklärungs-, Luft- und Artillerieoptionen bei leicht schwächelnder Luftabwehr runden das Allrounder-Bild ab.Die amerikanische Task Force 45 führt Japaner und Brasilianer ins Spiel ein. Besonderheit ist, dass alle Japaner fanatisch sind (also nie aufgeben) und die Rifle Squads eine Bazooka mitführen. Das schwere 203mm Geschütz hat ordentlich Wumms. Aufklärung, Luftwaffe, darunter Napalm-Bomber und Panzerabwehr könnt ihr auf der Habenseite verbuchen. Das kleine Tank-Tab ist Sherman-lastig und dient eher der Unterstützung eurer Infanterie.Die 8th Indian Infantry ist eine britische Division, mit dabei sind aber auch Inder (Raider) und Gurkhas (fanatische Raider). Die Infanterieeinheiten, bis auf die Gurkhas, haben keine Panzerabwehrwaffen. Dafür sind auch die Inder Raider. Zur Unterstützung seid ihr also auf Sherman V angewiesen. Starke Panzerabwehrkanonen, gute Artillerie, ausreichende Luftabwehr und eine schöne Auswahl an Flugzeugen machen die Division, gepaart mit den Aufklärern, zu einem sehr gefährlichen Gegner.Das Corpo Italiano di Liberazione ist eine italienische Infanteriedivision, die von Polen und Kanadiern (Sherman III) unterstützt wird. Die Infanterie ist stark und vielseitig. Es gibt sogar mehrere Einheiten mit vier automatischen Gewehren. Auch sonst habt ihr reichlich Auswahl. Die Radio-Artillerie, einschließlich vier Karten 81mm Mörser, ist ein Highlight.Die 6th South African Amoured Division besticht nicht durch gute Infanterie, kann aber Shermans und sogar die sehr guten Firefly aufbieten. Ansonsten habt ihr eine sehr gute Auswahl. Spannend ist das pfeilschnelle Mosquito-Aufklärungsflugzeug, das ihr bislang nur mit der 6th Airbourne spielen konntet. Im 10v10 werdet ihr mit der üppigen Artillerie ein gern gesehener Mitspieler und gefürchteter Feind sein.Tribute to the Liberation of Italy ist vor allem ein Fest für den Multiplayer. Unglaublich viele neue Einheiten einschließlich neuer Modelle machen die Erweiterung sehr umfangreich. Alle neuen Länder haben eigene Voicelines bekommen, was für Atmosphäre sorgt. Die Vielfalt gibt euch zahlreiche Optionen, auch innerhalb einzelner Divisionen, Decks für euren persönlichen Stil zu erstellen.Herausstellen möchte ich das vom Start weg sehr gelungene Balancing. Klar, die 4. Fallschirmjäger sind vermutlich die beste Division. Aber keine Gruppe fällt wirklich ab und alle Divisionen sind in der aktuellen Meta und auf einer passenden Map sehr gut spielbar. Es hat sich gelohnt, dass der Startschuss der neuen SDL-Saison (eSport) erst nach Release der Erweiterung gefallen ist. Im Begleitpatch wurde übrigens unter anderem die Verfügbarkeit von Panzergrenadieren erhöht. Vor allem, wenn ihr Lust habt, Steel Division 2 im Multiplayer zu spielen, ist Tribute to the Liberation of Italy eine tolle Bereicherung.