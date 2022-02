PM: Hello Neighbor 2 für PS4 und PS5 angekündigt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

allo Nachbarn!

Ari von tinyBuild hier! Wow, schon verrückt, wenn man bedenkt, dass unser CEO Alex vor fast vier Jahren einen Beitrag für diesen Blog verfasst hat, um anzukündigen, dass Hello Neighbor für PlayStation erscheinen wird! Heute also habe ich die Ehre, den Staffelstab (in diesem Fall eher die Taschenlampe) zu übernehmen und euch allen zu verkünden, dass Hello Neighbor2 für PS4 und PS5 erscheinen wird! Aber nicht nur das: Wir freuen uns gleich doppelt, weil wir ankündigen können, dass die Beta-Phase von Hello Neighbor2 am 7.April 2022 startet. Und wer vorbestellt, erhält exklusiven Zugang!

Das Herzstück von Hello Neighbor ist eine sorgfältig komponiertes Menü aus „sozialem Horror“ und familienfreundlicher Kost. Das erscheint zunächst gegensätzlich, aber die Erzählung weiß die Genres zu kombinieren, indem sie Geheimnisse und Traumatisches gemeinsam vergräbt… manchmal im wahrsten Sinne des Wortes.

Wir nähern uns Horror auf feinfühligere Art und Weise und verzichten auf die typischen drastischen Horrorelemente aus der Welt der Erwachsenen. Bei uns läuft alles subtiler ab: unheimliche Nachbarn, denen man nicht trauen kann, mysteriöse Ereignisse in der Nacht, eine Kleinstadt mit einem Geheimnis und das Gefühl des Unbehagens, wenn man kurz davor ist, eine Leiche im Keller zu entdecken.

In Hello Neighbor1 war das Spielziel ziemlich einfach: in den Keller eines unheimlichen Nachbarn einbrechen, um herauszufinden, was er zu verbergen hat. Aber was ist danach passiert? In Hello Neighbor2 übernehmt ihr die Rolle von Quentin, einem Reporter, der eine Reihe von Vermisstenfällen in der Stadt untersucht. Unter den Vermissten ist auch Nicky Roth, der Protagonist von Hello Neighbor. Schnürt am besten eure bequemsten Schuhe, denn wenn ihr alles aufdecken möchtet, geht die Reise weit über den Keller hinaus und wird euch durch die neue, offene Welt von Raven Brooks führen!

In dieser erweiterten Welt begegnet ihr auch komplett neuen Charakteren, die ihr beobachten könnt– und vor denen ihr womöglich die Flucht ergreifen müsst. Welche Geheimnisse hat die Bäckerin wohl in ihren Croissants versteckt? Könnte es sein, dass mit dem Tierpräparator etwas nicht stimmt? Und was führt der Bürgermeister im Schilde, wenn er sich extra einen Kampf-Wachhund besorgt hat? Moment mal… Jetzt gibt es auch noch Hunde in Hello Neighbor?!

Erschafft euer eigenes Abenteuer, während ihr mit den Bewohnern von Raven Brooks interagiert. Sie alle haben ihre ganz eigenen Beweggründe und Geheimnisse– und schätzen es vielleicht nicht besonders, wenn ihr eure Nase in ihre Angelegenheiten steckt. Vorsicht ist angebracht! Jede Nachbarin und jeder Nachbar verfügt jetzt über eine eigene KI und eigene Verhaltensmuster. Ihr müsst euch also ganz schön ins Zeug legen, wenn ihr sie überrumpeln wollt! Und ja… das gilt auch für die Vierbeiner.

Wir hoffen, dass ihr euch genauso auf die neuen Möglichkeiten von Hello Neighbor2 freut wie wir. Ihr könnt euer Ticket nach Raven Brooks ab dem 7.April lösen, dann erhalten alle Vorbesteller direkt Zugang zur exklusiven Beta!

Seid bereit: Hier ist Anpassungsfähigkeit und Improvisationstalent gefragt. Um diesen Fall zu lösen, braucht ihr weit mehr als nur journalistischen Instinkt. Ihr müsst schleichen, herumschnüffeln, spionieren und jeden Winkel der Stadt untersuchen, um das Rätsel zu lösen, was in Raven Brooks wirklich vor sich geht. Könnt ihr die dunklen Geheimnisse der Stadt, ihrer Bewohner und des Nachbarn selbst aufdecken? Oder werdet ihr zum nächsten Vermisstenfall?

Und bevor ich mich hier verabschiede, möchte ich mich bei unserer PlayStation-Community für ihre Unterstützung über all die Jahre bedanken! Wir freuen uns schon darauf, euch in der Nachbarschaft begrüßen zu können. Bis bald!