Hello Neighbor 2: Nachfolger des Nachbarschafts-Spionage-Titels kommt

PC Xbox X PS4 PS5

Im Jahr 2017 hat tinyBuild mit Hello Neighbor einen Titel veröffentlicht, der eure dunkelsten Gelüste wahr werden hat lassen: Ihr durftet im Haus eures virtuellen Nachbarn auf Erkundungstour gehen. Dabei hat das Spiel familienfreundliche Präsentation mit Horror-Elementen verstrickt, denn irgendetwas war faul an der schrägen Hütte. Nun hat das Studio mit Hello Neighbor 2 einen Nachfolger angekündigt, der auf den alten Stärken aufbauen und sie ausweiten soll.

Ihr schlüpft nun nicht mehr in die Rolle eines neugierigen Nachbarn, sondern in die des Reporters Quentin. Ihr untersucht mysteriöse Vermisstenfälle in einer Kleinstadt, unter den verschwundenen Personen befindet sich auch Nicky Roth, der Protagonist aus dem ersten Teil. In Hello Neighbor 2 sollt ihr aber nicht nur ein Haus untersuchen, sondern die komplette Ortschaft Raven Brooks.

Hier müsst ihr nicht nur dem namensgebenden Nachbarn nachstellen, sondern auch haufenweise anderen Charakteren. So haben die Bäckerin, der Tierpräparator und sogar der Bürgermeister Dreck am Stecken. Laut den Entwicklern verfügt jede Figur über eigene Verhaltensmuster, eines haben sie aber gemein: Niemand mag es, wenn ihm oder ihr nachgeschnüffelt wird. Und auch Hunde sollen euch nun gefährlich werden. Ihr müsst also aufpassen, während ihr durch die Gärten und Häuser der Nachbarschaft schleicht und nach Hinweisen sucht.

Erscheinen wird Hello Neighbor 2 irgendwann 2022 auf PC, PS4, PS5 und Xbox Series X/S. Eine erste Alpha-Fassung könnt ihr bereits jetzt bei Steam spielen, am 7. April 2022 wird außerdem eine Beta-Phase starten. Ab diesem Datum könnt ihr das Spiel außerdem vorbestellen. Auf Xbox wird Hello Neighbor 2 direkt ab Release im Game Pass verfügbar sein. Einen ersten Trailer, der euch in die Welt von Raven Brooks einführt, könnt ihr nachfolgend ansehen.