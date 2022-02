Salt and Sacrifice: Sequel von Salt and Sanctuary kommt im Mai 2022

PC PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Indie-Entwickler Ska Studios gab mit dem unten eingebundenen Trailer bekannt, dass Salt and Sacrifice am 10. Mai 2022 für PS4 und PS5 erscheinen wird. Die Fortsetzung zum von Dark Souls inspirierten 2D-Action-RPG Salt and Sanctuary spielt in einer Welt, in der die Inquisition jeden Magier verfolgt, da sie von der Macht monströs verwandelt werden. Allerdings steht die Inquisition kurz vorm Zusammenbruch, da Sekten dafür sorgten, dass nun Jagd auf Inquisitoren gemacht wird. Ihr spielt einen Mitglied dieser Inquisition.

Salt and Sacrifice wird euch auf die Jagd nach Magier-Bossen schicken, deren Überreste ihr in besondere Ausrüstung verwandeln könnt. Ihr könnt dabei im Multiplayer gemeinsam mit anderen Inquisitoren kämpfen oder euch im PvP messen. Letzterer sei laut Ska Studios nun viel dynamischer als im Vorgänger, beispielsweise durch Sprintangriffe, die den Gegner durch die Luft schleudern. Den Freiflug kann wiederum der Widersacher nutzen, um sich mit einem Wurfhaken an Kanten heran zu ziehen.