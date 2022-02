PM: Post Void heizt der PlayStation in diesem Frühjahr gehörig ein (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

liebe PlayStation-Fans! Ich bin Ryan Brown, der „Head of Words“ bei Super Rare Originals, was der interessantere Name für meine Position als Marketing Lead bei unserem spannenden neuen Indie-Publishinglabel ist.

Ich habe heute die Ehre, unseren allerersten Titel für PlayStation zu enthüllen: Post Void! Er erscheint im Frühjahr 2022 für die PS4 und PS5.

Wir haben das Glück, mit dem talentierten Duo von Y/C/Y/J zusammenzuarbeiten, die mit ihrem erfolgreichen Spiel Post Void, das wir jetzt für die Konsole veröffentlichen, sämtliche Erwartungen übertroffen haben.

Post Void ist wahrhaftig ein Ego-Shooter, wie es ihn noch nie zuvor gegeben hat. Das Spiel ist hypnotisierend, anspruchsvoll und unheimlich rasant. Würdet ihr eure bisherigen Lieblings-Shooter in den Mixer kippen und dann ein wenig Farbe und jede Menge Koffein dazugeben, käme wahrscheinlich Post Void heraus.

Die Regeln sind einfach: Mit einer Pistole in der einen und einem Götzenkopf mit eurer Gesundheit in der anderen Hand habt ihr nur ein Ziel. Schnell sein.

Ihr müsst ständig in Bewegung bleiben und Kills erzielen, damit euch die Gesundheit im Götzenkopf nicht ausgeht. Wenn ihr auch nur für eine Minute langsamer werdet, ist das Spiel vorbei – ihr habt keine Leben und keinen erneuten Versuch. Dank der prozedural generierten Level gleicht kein Durchgang dem anderen. Um die Oase am Ende eines Levels erreichen und euch das wohlverdiente zufällige Upgrade schnappen zu können, müsst ihr also wirklich einfach … gut werden.

Ihr könnt euch nirgendwo verstecken oder eine Verschnaufpause einlegen, und ein einziger Fehler kann schon das Game Over bedeuten. Die Durchgänge sind kurz, also schmerzt es nicht allzu sehr, wenn ihr mal sterbt – und das werdet ihr auf alle Fälle, immer und immer wieder. Macht einfach gleich weiter und arbeitet an euren Fähigkeiten.

Post Void ist eines dieser fesselnden Spiele, bei denen man direkt loslegen kann. Man will nur mal schnell eine Runde spielen und am Ende zieht es einen doch so sehr in seinen Bann, dass man Stunden damit verbringt, dem Ziel auch nur ein klitzekleines Stückchen näherzukommen.

Sowohl das Gameplay als auch der visuelle Stil sind gewollt intensiv, brutal und chaotisch. Josef und Christopher, die Schöpfer des Spiels, haben in jede Sekunde davon ihren bizarren Stil und ihre Leidenschaft einfließen lassen.

Wir haben alles perfektioniert, damit Post Void auf der PlayStation optimal läuft. Als lebenslange Fans ist es uns eine große Ehre, einen Titel für diese Plattform zu veröffentlichen. Im Frühjahr 2022 könnt ihr dann auch schon loslegen!