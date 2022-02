PM: Meister Splinter kommt zu TMNT: Shredder’s Revenge (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Diese Diskussion wurde schon lange vor dem eigentlichen Start des Projekts im Kreativteam von Tribute Games geführt. „Wenn wir ein neues Beat-’em-up mit den Turtles machen würden– was müsste dann unbedingt drin sein? Die einhellige Antwort lautete: „Splinter als spielbarer Charakter!“

In unserer Jugend stellten wir uns alle Splinter als einen geschickten Kämpfer vor. Doch sowohl in der ursprünglichen TV-Zeichentrickserie als auch in den frühen lizenzierten Videospielen zeigte der Meister seine Fähigkeiten nur selten– und genau das begründete wahrscheinlich Splinters Mythos. Deshalb freuen wir bei Tribute Games und Dotemu uns jetzt besonders darauf, den Sensei der Turtles von einem eher passiven Charakter zu einem vollständig spielbaren Kämpfer werden zu lassen!

Tribute Games hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Essenz echter Klassiker aufzugreifen und diese mit dem größtmöglichen Respekt zu würdigen. Splinter in TMNT: Shredder’s Revenge unterzubringen und zu einem einmaligen Erlebnis zu machen, das unseren Erwartungen entsprach, war keine leichte Aufgabe.

Als Ziehvater der Turtles strahlt Meister Splinter eine Aura der Weisheit aus. Seine Bewegungen mussten etwas ruhiger und kontrollierter wirken– aber nicht behäbig.

Das Designteam entwickelte eine umfangreiche Bewegungspalette mit einer Vielzahl von Angriffen, Sprüngen, Slides und Spezialangriffen, die an schöne Erinnerungen an die legendäre Ratte anknüpften.

Meister Splinters Stock ist ein wesentlicher Bestandteil einiger seiner einfachen und fortgeschrittenen Angriffe. Wird ein Gegner von der Stockattacke getroffen, prallt er vom Boden ab und bietet dem Spieler damit die Gelegenheit für einige gewaltige Kombos.

Meister Splinter unterscheidet sich von den Turtles und April als spielbare Charaktere auch durch seinen „fliegenden Spezialangriff“– eine Art Astral-Projektionsschlag. Dieser magische Fernangriff ist ein wirklich einzigartiges Merkmal, das nur ein wahrer Meister beherrschen kann. Oh! Er ist auch der Einzige, der beißt!

Bei der Konzeption des Charakters standen dem Designteam nur wenige animierte Vorlagen von Splinter im Kampf zur Verfügung. Allerdings gab es ein Beispiel, das die Fantasie des Teams beflügeln konnte: Im Vorspann der Original-Zeichentrickserie von 1987 sieht man Splinter mit allen Vieren einen Haufen Holzkisten zertrümmern. „Das muss der Spezialangriff von Meister Splinter werden“, erklärte Game Director Jonathan Lavigne.

Hier sehen wir zunächst einen frühen Entwurf des Spezialangriffs von Matthieu Godet (2D-Animator und Pixelkünstler bei Tribute Games). Die Einfachheit der Skizze betont die vier Frames, die den Effekt seines Spezialangriffs zeigen.

Auf der Grundlage des originalen Charakterdesigns von Paul Robertson, das von Art Director Adam J. Marin überarbeitet wurde, machten sich die Künstler und Animatoren von Tribute Games ans Werk. Sie erstellten zunächst die Umrisse, dann die Farben und fügten schließlich Schatten hinzu.

Unten sehen wir eine beinahe finale Animation von Splinters Spezialangriff, wie wir ihn im Spiel erleben würden. Die zusätzlichen Schatten, der Rauch und die anderen optischen Spezialeffekte geben uns eine Vorstellung davon, wie sich diese spezielle Aktion anfühlen wird.

Nach Leonardo, Raphael, Michelangelo, Donatello und der im letzten Sommer angekündigten April O’Neil ist Splinter nun der sechste spiel- und auswählbare Charakter.

Ältere und neue Fans, Kinder und ihre Eltern, die mit der Originalserie aufgewachsen sind, werden begeistert sein, mit welcher Sorgfalt Tribute Games die Schlüsselelemente dessen, was Meister Splinter in unserer gemeinsamen Vorstellung so großartig macht, eingefangen hat.

Spieler auf der ganzen Welt haben bereits gegen die Streitkräfte des Foot Clans gekämpft! Doch nun, da Shredder seine ultimative Rache übt, können Fans der Turtles endlich als Meister Splinter gegen ihn in den Kampf ziehen.

TMNT: Shredder’s Revenge wird im Laufe dieses Jahres für PlayStation 4 veröffentlicht.