Eve Online: Spieler bereist alle Sternensysteme in 224 Tagen

Im Jahr 2019 wurde von CCP Games, dem Ersteller des Online-Rollenspiels Eve Online, verkündet, dass Katia Sae nach zehn Jahren Reise als erste Spielerin alle 7.805 Sternensysteme in Eve Online bereist hat. Dies ist insofern beeindruckend, da es sich dabei nicht nur um Sternensysteme (5.201 Systeme) handelt, welche über ein festes Sprungtor direkt miteinander verbunden sind, sondern auch um weitere 2.604 sogenannte Wurmlochsysteme, welche nur temporäre und zufällige Verbindungen untereinander aufweisen.

Katia Sae wurde für diese Leistung im Spiel ein Denkmal gesetzt, im wahrsten Wortsinne. CCP Games hat im Sternensytem Saisio eine riesige Statue für die Rekordpilotin platziert, mit welcher ihre Leistung für alle Spieler sichtbar hervorgehoben wird. Eine solche Reise inspirierte aber auch andere Spieler.

Da es nur einen Spieler geben kann, der als erster alle Systeme in EVE Online bereisen kann, hat sich Henrique Arnolles entschlossen, diese Reise dafür eben so schnell wie möglich abzuschließen. Er startete am 1. Februar 2021 und hatte bereits 14 Tage später alle per Sprungtor verbundenen Systeme bereist. Die Reise durch die verbliebenen 2.604 Wurmlochsysteme benötigten wegen ihrer zufälligen Verbindungen deutlich mehr Zeit. Trotzdem konnte Henrique Arnolles nach 224 Tagen am 13. September 2021 verkünden, dass er alle Sternensysteme im Spiel besucht hat.

Diese Leistung wurde von CCP Games verifiziert und an Guinness World Records gemeldet, die diesen Rekord anerkannt und in ihre Datenbank aufgenommen haben.