Ab sofort am Kiosk: Retro Gamer 2/2022 (+Leseprobe)

Die Highlights der Retro Gamer 2/2022

Die Leseprobe für alle (13 Seiten)

Titel

Editorial

Inhaltsverzeichnis

Diablo 2 (Klassiker-Check)

E.T. the Extra-Terrestrial (Retro-Revival mit Harald Fränkel)

Micro Prose Soccer (Making of)

Vorschau auf Retro Gamer 3/2022

Nun ist es soweit, das Jahr 2022 ist auch kalendarisch gestartet. Doch weil wir so retro sind, dass uns festgefahrene und vorgegebene Jahresrechnungen egal sind, gab es bereist 2021 die erste Retro Gamer mit 2022er-Branding. Und weil wir nicht komplett verrückt sind, folgt auch bei uns auf Eins die Zwei. Und daher könnt ihr ab sofort die Retro Gamer 2/2022 als Heft oder e-Paper erwerben. Abonnenten finden das Heft im Briefkasten, alle anderen können beim gut sortierten Kiosk zuschlagen.Das Cover dieser Ausgabe ziert der Master chief, der natürlich stellvertretend fürist. Wir blicken zurück auf das Xbox-Aushängeschild, passend zum kürzlichen Release von. Wenn euch das zu ballerlastig ist, dann haben wir mitauch eines der schrägsten Action-Adventures der Vergangenheit für euch in petto. Hier konnten sichund sein Team so richtig austoben. Pixel-Freunde dürfen sich über einen Artikel zum Grab-Spielchen und Atari-Klassikerfreuen. Für den Blick hinter die Kulissen sorgt in dieser Ausgabe ein Interview mit. Die Spielebranchen-Veteranen plaudert aus dem Nähkästchen und beleuchtet unter anderem seine Jahre bei Infocom.Doch damit sind wir noch lange nicht am Ende der Retro Gamer 2/2022 angelangt. So erzähltdavon, wie ihnseinerzeit verwirrte.hingegen führt aus, wie esschaffte, zwei für ihn komplett uninteressante Themen spaßig miteinander zu vereinen. Wenn euch hingegen verwundert, wienoch Jahre nach Release Spaß machen kann, hatdie Antwort für euch. Und auch, wenn euch nun schon der Kopf aufgrund der Themenvielfalt schweben mag, haben wir noch weit mehr Artikel auf die insgesamt 180 Seiten gepackt.Wer einfach in die aktuelle Ausgabe reinschnuppern möchte, kann das gerne tun. Unten findet ihr den Link zur Leseprobe mit folgenden Inhalten:Unsere Premium-Abonnenten von GamersGlobal dürfen sich über eine fast doppelt so große Leseprobe freuen. Ihr findet den Link ebenfalls ganz unten. Dazu gibt es die Sammlung aller Retro-Gamer-Leseproben in eurem Profil im Premium-Reiter. Viel Spaß mit: