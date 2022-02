The Centennial Case - A Shijima Story: FMV-Adventure vorgestellt

PC Switch PS4 PS5

Die Retro-Fans unter euch dürften mit Full-Motion-Video-Adventures (kurz: FMV) bestens vertraut sein. Einige Zeit waren die Titeln mit echten Schauspielern in der Versenkung verschwunden, seit einigen Jahren gibt es aber nun beständig Nachschub. So haben in der Vergangenheit beispielsweise Her Story (im Test, Note: 7.0), Telling Lies oder The Bunker einige Fans für sich gewinnen können. Mit The Centennial Case - A Shijima Story will Square Enix nun ein Mystery-Adventure mit echten Schauspielern in den Ring werfen.

Regie führt dabei Koichiro Ito, der bereits an Metal Gear Solid 5 als Manager mitgewirkt hat. Ihr untersucht die Geschichte der Shijima-Familie, die im letzten Jahrhundert von mysteriösen Todesfällen heimgesicht wurde. Ihr sollt als Kagami die Wahrheit ans Licht bringen und untersucht dazu zahlreiche Videoaufnahmen auf Hinweise. Die vier Fälle, die ihr dabei bearbeitet, werden durch unterschiedliche Epochen der japanischen Geschichte verteilt sein.

Neben Koichiro Ito, der als Director tätig ist, werden noch Junichi Ehara (Producer), Yasuhito Tachibana (Film Producer und Scenario Designer) und Yuku Hayashi (Composer) an The Centennial Case - A Shijima Story mitwirken. Als Schauspieler werdet ihr beispielsweise Nanami Sakuraba (Summer War), Gaku Sano (Kamen Rider Gaim) und Yuta Hiraoka (Mitsuhiko Asami) zu sehen bekommen.

Erscheinen soll The Centennial Case - A Shijima Story am 12. Mai 2022. Als Plattformen werden nach aktuellem Plan PC, PS4, PS5, Nintendo Switch und PC bedacht. Auf Steam könnt ihr den Titel bereits jetzt vorbestellen. Als Bonus erhaltet ihr einen digitalen Mini-Soundtrack, der von Yuki Hayashi, Daiki Okuno, Ryoshi Takagi, Shuichiro Fukuhiro und Shogo Yamashiro komponiert wurde. Unterhalb dieser News findet ihr einen ersten Trailer, der kleine Einblicke in die Story und das schauspielerische Talent der Darsteller offenbart.