Fire Emblem Warriors - Three Hopes: Neuer Musou-Teil kommt im Juni

Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Eigentlich sind die Spiele der Fire Emblem-Reihe Rundentaktik mit ausgeprägten Stories. Doch die Warriors-Ableger kommen in bester Musou-Tradition daher und lassen euch Myriaden an Gegner auf einen Schlag verhauen. Mit Fire Emblem Warriors - Three Hopes wurde nun ein neuer Massenprügler angekündigt, der – wie der Name dezent andeutet – auf Fire Emblem - Three Houses (im Test, Note: 9.0) basiert.

Ihr werdet euch also mit Edelgard, Dimitri, Claude und anderen bekannten Figuren durch Fódlan prügeln. Zu erwarten ist auch, dass die Story des Hauptspiels etwas weitergesponnen wird. Erscheinen wird das Spin-Off bereits am 24. Juni 2022, natürlich exklusiv auf Nintendo Switch. Einen ersten Trailer könnt ihr unterhalb dieser News ansehen, der zeigt gewohnt übertriebene Kost im Dynasty Warriors-Stil.