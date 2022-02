PM: Telltale kündigt The Wolf Among Us 2 an (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ich kann nicht glauben, dass ich derjenige bin, der die folgenden Worte schreibt: Telltale ist zurück – und wir bringen The Wolf Among Us 2 mit (& The Expanse: A Telltale Series)!

Heute enthüllen wir unseren ersten Trailer für die zweite Saison von The Wolf Among Us. Los, klickt schon auf “Play”, wir warten hier so lange!

Es ist schon *schaut im Kalender nach* acht Jahre her, seit die Originalserie startete. Wir verstehen es total, wenn ihr eine Auffrischung braucht. Wir schlagen Folgendes vor:

Märchen sind wahr — und sie sind Teil ganz normaler Menschen in New York CIty. Denn natürlich will man dorthin, wo die gute Pizza gemacht wird. Aber ich schweife ab.

Diese Märchenhaften Wesen müssen sich bei uns einfach ein wenig einleben, damit es sich irgendwann so anfühlt, als hätten sie nie etwas anderes gemacht. Was es mit dem Big Bad Wolf (Bigby) auf sich hat? Er ist der Sheriff, der alles auf Linie hält. Snow White hilft dabei, dass alles funktioniert. Und es gibt eine Menge anderer Fabelwesen, die versuchen, einfach nur über die Runden zu kommen.

Der neue Trailer gibt euch einen kleinen Einblick auf das, was alles kommt – ihr erhascht sogar einen Blick aus Fabletown heraus, um mehr vom The Big Apple im Winter 1980 zu sehen. Ihr habt es sicher bemerkt: Diese Saison findet sechs Monate nach den Geschehnissen aus dem ersten Teil statt. Als Bigby übernehmt ihr einen Fall, der die normale – weltliche – Welt umspannt, hin- und hergerissen, wem ihr helfen solltet. Leider können wir noch nicht viel tiefer in die Geschichte einsteigen, lasst euch also überraschen!

Neben dem heutigen Trailer gab es noch mehr zu sehen. Geoff Keighley saß mit der Telltale Gang – und einigen besonderen Gästen – zusammen, um euch noch ein paar mehr Informationen zu liefern.

Wie ihr seht, besteht die Hälfte unserer Teams aus ehemaligen Telltale-Mitarbeitern und wir haben eine Menge Arbeit in alles gesteckt, seitdem wir die Wiedergeburt von Telltale verkündet haben.

Wir haben nicht nur am Wiederaufbau gearbeitet, sondern auch viel darüber nachgedacht, wie wir ein Studio führen wollen. Wie wird es nachhaltig? Was können wir tun, damit alles gut läuft?

Kleiner Tipp: Es beinhaltet unter anderem das Planen der ganzer Saison von Beginn an und die Verwendung einer neuen Engine (Unreal).

Wir haben noch einen langen Weg vor uns, bis das Spiel 2023 bereit für den Release ist. Aber wir haben vor hart zu arbeiten und dem Spiel die Zeit zu geben, die es braucht. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, meldet euch doch auf einem unserer Social Media-Kanäle!

Eine ganz wichtige Sache wollen wir noch sagen: Wir sind euch zum Dank verpflichtet, dass wir diese Chance auf ein Comeback bekommen und die Spiele bringen dürfen, die wir lieben.