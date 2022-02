The Wolf Among Us 2: Erster Trailer und Informationen zur zweiten Staffel

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Nach der Insolvenz von Telltale Games Ende 2018 sah es zunächst schlecht aus für die Fortsetzung von The Wolf Among Us, der Adventure-Umsetzung der Fables-Comicserie von Bill Willingham. Im Rahmen der Games Awards 2019 wurde dann überraschend The Wolf Among Us 2 - A Telltale Series angekündigt, das in Zusammenarbeit mit ehemaligen Telltale-Entwicklern von AdHoc Studios entsteht. Geoff Keighley hat nun den ersten Trailer zur Fortsetzung präsentiert, den ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt.

Im Rahmen der Vorstellung gab es zudem neue Informationen zum Spiel, das in der Unreal-Engine programmiert wird und circa sechs Monate nach der ersten Staffel spielt. Hauptfigur Bigby Wolf ist zurück, wurde aber nach den vorangegangenen Ereignissen als Sheriff von Fabletown suspendiert und befindet sich in einer Aggressionsbewältigung-Therapie. Neben Bigby werden ein paar alte Bekannte wie Snow White zurückkehren, aber auch neue Gesichter wie eine NYC-Polizistin und Charaktere aus Der Zauberer von Oz einen Auftritt im Spiel haben. The Wolf Among Us 2 soll 2023 in fünf Episoden für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One sowie Xbox Series X/S erscheinen.