What Lies in the Multiverse: 10 Minuten realitätsverzerrendes Gameplay

PC Switch XOne PS4

Publisher Untold Tales hat einen Vorgeschmack auf den Puzzle-Plattformer What Lies in the Multiverse veröffentlicht. Wie der Name schon verrät, dreht sich in dem Indie-Titel alles darum, zwischen Dimensionen zu Wechseln, um die Sprungparcours in den Leveln zu meistern. Das rund zehnminütige kommentierte Gameplay-Video demonstriert das anhand des zweiten Kapitels.

What Lies in the Universe will eine bitterböse, aber auch lustige Geschichte über menschliche Abgründe erzählen und wird am 4. März 2022 für PC, Playstation 4, Switch und Xbox One erscheinen.