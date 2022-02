PM: Neue Betas für PS5- und PS4-Systemsoftware werden morgen veröffentlicht (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Unsere zweite Beta-Version der PS5-Systemsoftware geht morgen an den Start und bietet neue Möglichkeiten, das Konsolenerlebnis bei Party-Chats, Game Base und Barrierefreiheitseinstellungen zu personalisieren. Wir führen morgen zudem eine Beta-Version der PS4-Systemsoftware ein, in der Spieler die von der Community gewünschten Offene-Partys-Funktion ausprobieren können, die auch in der PS5-Beta verfügbar sein wird.

Der Zugriff auf die Betas für PS5 und PS4 steht ausgewählten Teilnehmern in den jeweiligen Ländern zur Verfügung*. Die endgültigen Systemsoftware-Updates werden im Verlauf dieses Jahres weltweit verfügbar sein. Wenn ihr für eine Teilnahme an den Betas ausgewählt wurdet, erhaltet ihr eine E-Mail-Einladung, sobald die Updates morgen heruntergeladen werden können. Wie bei früheren Betas der Systemsoftware kann es sein, dass einige während dieser Phase verfügbaren Funktionen in der endgültigen Version dann nicht oder nur mit erheblichen Änderungen vorhanden sein werden. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack:

Als Reaktion auf das Feedback aus der Community haben wir einige Updates am Partys-System vorgenommen:

Wir bedanken uns bei unserer Beta-Community für ihre Unterstützung beim Test dieser neuen Funktionen. Auf welche freut ihr euch am meisten?

* Die Beta-Versionen für PS5 und PS4 werden ausgewählten Teilnehmern in den USA, Kanada, Japan, im Vereinigten Königreich, Deutschland und Frankreich zugänglich gemacht (die gleichen Länder wie bei unserer letzten Systemsoftware-Beta).

** Die Mono-Audiofunktion kann von Spielern über Kopfhörer oder Headsets genutzt werden, die über USB oder den Kopfhöreranschluss angeschlossen sind (Bluetooth wird nicht unterstützt). Mono-Audio für PS5 wird beim Spielen von PS VR-Spielen nicht unterstützt.