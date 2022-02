Neverwinter: Der Schuppenpestmythal - Neues Abenteuer ist erschienen

PC XOne PS4

Perfect World Entertainment und Cryptic Studios haben heute bekanntgegeben, dass mit Der Schuppenpestmythal das neue Abenteuer für die vor rund einem Monat gestartete 22. Erweiterung Dragon Vale ihres Free-to-Play MMORP Neverwinter für PC (Arc Games, Epic Games Store, Steam) erschienen ist. Die Version für Xbox und Playstation wird ab 1. März erhältlich sein. Seit 1. Februar können Konsoleros auch die zunächst nur für PC erschienene Erweiterung Dragonbone Vale erleben. Den offiziellen Launch-Trailer für Der Schuppenpestmythal könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Das die Story von Dragonbone Vale abschließende Abenteuer öffnet euch das Gebiet Schuppenpestanhöhe. Finaler Höhepunkt ist die Begegnung "Von Schuppen zu Knochen", in der ihr in einem herausfordernden Kampf gegen einen uralten roten Drachen antreten müsst. Dabei könnt ihr auch neue Belohnungen erbeuten. Um das Drachenknochental zurückzuerobern, müsst ihr euch dem Schild des Nordens anschließen und Valindra Shadowmantle und den Drachenkult davon abhalten, das Ritual des Drachenlichs zu vollziehen und alle Drachen Faerûns in untote Monster zu verwandeln.