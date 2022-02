Crusader Kings 3: Royal Court ab sofort erhältlich

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem es mit Northern Lords (im Spiele-Check) schon einen Flavour-DLC für Crusader Kings 3 (im Test+) gab, ist jetzt mit Royal Court die erste große Erweiterung für das Grand-Strategy-Game im Mittelalter erschienen. Der Thronsaal ist nicht nur das Herzstück eines Königreichs, sondern auch der Erweiterung. Ihr könnt in diesem neuen Spielbereich wichtige Staatsgeschäfte abwickeln, Besucher mit der Pracht beeindrucken und Gegenstände und Artefakte ausstellen. Einen ersten Eindruck verschafft euch der Release-Trailer, den ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt.

Euren Thronsaal schmückt ihr mit Kunstwerken, die von Meisterhandwerkern geschaffen wurden. Auch seltene Artefakte, die ihr erbeutet habt oder die euch über Generationen vererbt wurden, lassen sich dort präsentieren. Außerdem haltet ihr natürlich Hof und hört euch, wie in Yes, Your Grace, die Bitten ihrer Untertanen, wenn sie um königliche Gunst oder Gnade bitten. Die Größe eures Hofstaats sollte außerdem dem Ruf eurer Spielfigur angemessen sein.

Neu sind ebenfalls die dynamischen kulturellen Optionen, die weitreichende Auswirkungen haben können. Ihr könnt die Gewohnheiten und Praktiken eures Reiches ändern, um sie besser an ein großes multikulturelles Reich anzupassen. Ihr könnt sogar eine eigene Kultur erschaffen, wenn sich die alten Wege als ungeeignet für die neuen Umstände erweisen.

Alle Features im Überblick:

Thronsaal : Die visuelle Repräsentation des königlichen Hofes wird die majestätische Macht und das Prestige eurer Dynastie widerspiegeln.

Die visuelle Repräsentation des königlichen Hofes wird die majestätische Macht und das Prestige eurer Dynastie widerspiegeln. Haltet Hof: Ihr interagiert mit Vasallen und Höflingen, wenn sie mit ihren Problemen zu euch kommen und ein königliches Urteil erbitten.

Prunk: Ihr erhöht die Lebensqualität an eurem Hof mit extravaganten Einrichtungen und hochwertigem Essen, um eure Rivalen zu beeindrucken und höherwertige Gäste anzuziehen.

Inspirierte Menschen: Talentierte Künstler, Handwerker und Denker können an neuen Projekten arbeiten und einen Hof um Schätze und Artefakte bereichern.

Höfische Artefakte: Ihr stellt Kunst und Kunsthandwerk aus und vererbt diese Gegenstände innerhalb der Familie. Alle Artefakte können im Krieg gestohlen werden, wodurch über die Jahrhunderte hinweg ein Vermächtnis von Besitz und persönlichen Ansprüchen entsteht.

Hybrid-Kulturen: In einer Hybrid-Kultur könnt ihr das Beste aus einer multikulturellen Welt vereinen und neue Lebensweisen entwickeln, die speziell an eure Bevölkerung und Geografie angepasst sind.

Kulturelle Divergenz: Herrscher trennen sich von ihrer traditionellen Kultur und adaptieren sie zu etwas Neuem, das besser zu ihren Ambitionen passt.

Zeitgleich erscheint wie üblich ein großes, kostenlose Update für alle Spieler. Der "Fleur-de-Lis" getaufte Patch fügt mehr Details und Kontext für das Kultursystem des Spiels hinzu. Außerdem gibt es nun kleinere Hofpositionen, ein Charakterinventarsystem für Waffen und Rüstungen, neue Ereignisse sowie die Möglichkeit, ein eigenes Wappen zu entwerfen. Ein Blick auf die umfangreichen Patchnotes lohnt sich.

Crusader Kings 3: Royal Court ist ab sofort für PC zum Preis von 29,99 Euro (UVP) erhältlich.