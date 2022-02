Nintendo Direct: Livestream am 09.02.2022 um 23 Uhr

Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Knappe fünf Monate nach der letzten Nintendo Direct am 24. September 2021 wird es morgen am 09. Februar 2022 um 23 Uhr wieder eine neue Nintendo-Direct-Sendung geben. In der 40-minütigen Show soll das Hauptaugenmerk auf den Highlights des ersten Halbjahres 2022 liegen. Vor allem zu Kirby und das vergessene Land, das für den 25. März 2022 terminiert ist, dürfte es neue Eindrücke zu sehen geben. Ebenfalls könnte neues Material gezeigt werden zu Monster Hunter Rise - Sunbreak, Splatoon 3 und Advance Wars 1+2 - Re-Boot Camp. Aber auch die ein oder andere Überraschung wird uns sicher wieder erwarten.