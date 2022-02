The CRPG Book Project: "Expanded-Edition" veröffentlicht

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das CRPG-Book von Projekt-Leiter Felipe Pepe wurde gestern in einer erweiterten Version auf der Website des Nachschlage-Werks veröffentlicht. Auf 152 neu hinzu gekommenen Seiten findet ihr in der "Expanded-Edititon" unter anderem 56 gänzlich neue Reviews, darunter von bisher fehlenden Klassikern wie Interplays Dragon Wars oder Black Crypt von Raven Software. Aber auch Spiele neueren Datums wie etwa Battle Brothers, Pillars of Eternity 2 - Deadfire, Pathfinder - Kingmaker oder ein Disco Elysium wurden mit in die Titel-Riege aufgenommen.

Somit beinhaltet die aktuelle Version der umfassenden Rollenspiel-Enzyklopädie (an der über 140 Freiwillige in den letzten acht Jahren mitgearbeitet haben) auf über 680 Seiten mehr als 400 RPGs seit den Anfängen der Computerspiele-Ära, jeweils auf ein bis zwei Seiten im Detail beschrieben und farblich bebildert. Zu den brandneu hinzugekommenen Kapitel-Kategorien gehören neben MMOs, MMORPGS auch fremdsprachige Rollenspiele, darunter Titel aus Korea, China und Frankreich. Als weiteres Addendum zeigt euch eine mehrseitige Artworks & Index-Sektion ausgewählte Covers von zahlreichen Spiele-Titeln.

Das kostenlose Ebook im PDF-Format könnt ihr euch wie gewohnt auf der Homepage des The CRPG-Book Project herunterladen. Eine erweiterte, zweite Print-Ausgabe ist ebenfalls in Planung, wird allerdings den Angaben von Felipe Pepe zufolge erst 2023 erscheinen. Herausgeber wird erneut Bitmap Books, die bereits bei der in 2019 publizierten Erstauflage am Werk waren und bei Retro-Freunden seit einigen Jahren mit ihren "Compendium"-Ausgaben zu alten Konsolen oder Themenbüchern zu diversen Spiele-Genres für hochwertigen Lesestoff sorgen.