PM: Evil Dead: The Game – Leinwand-Horror in ein Spiel bringen (Sony Playstation Blog)

euch etwas über das kommende Evil Dead: The Game zu erzählen. Unser talentiertes Saber Interactive Madrid Team in Madrid hat unermüdet daran gearbeitet, euch ein Spiel zu bringen, das so authentisch nah an Evil Dead wie möglich ist – von den Charakteren über die Locations bis zum ganz eigenen Humor des Franchises. Und natürlich auch den übertrieben blutigen Gore, den ihr von Evil Dead erwartet!

Wenn ihr das Spiel im Mai spielt, werdet ihr euch mit bis zu vier Freunden zusammentun (oder im Solo-Modus mit der AI zu einem Team) und als Überlebende spielen: erforschen, erbeuten und eure Angst unter Kontrolle halten, um Waffen zu finden und Gegenstände, die euch helfen, die Toten abzuwehren, die euch unbedingt zerstören wollen. Ihr werdet kämpfen, um den fiesen Kandarian Dämon zurück in den Spalt zwischen Zeit und Raum zu drängen und dann diesen Riss wieder zu versiegeln. Oder ihr könnt als der Dämon spielen und die Hölle auf Überlebenden loslassen, indem ihr Gegenstände in der Umgebung wie Bäume oder Autos einnehmt und Tote beschwört oder – wenn ihr mächtig genug seid – die Leichen der Überlebenden selbst vereinnahmt.

Eine der besten Sachen an der Entwicklung von diesem Spiel war die enge Zusammenarbeit mit Sam Raimi, Bruce Campbell und den Studios hinter dem Evil-Dead-Franchise, um es wirklich originalgetreu zu beleben. Natürlich beginnt das mit jedermanns Lieblingscharaktere.

Wir haben eng mit Bruce Campbell selbst zusammengearbeitet, um Ash Williams im Spiel lebendig zu machen. Ihr könnt mit verschiedenen Versionen von Ash aus der Evil-Dead-Reihe spielen – von der Original-Trilogie von Filmen bis zur älteren, weiseren und immer noch knallharten Version der Fernsehserie.

Ash ist nicht der einzige Held des Franchises und wird im Spiel nicht allein kämpfen. Es war uns wichtig auch die anderen Charaktere zu würdigen, die gegen das Böse gekämpft haben – ob erfolgreich oder nicht. Wir haben Kelly Maxwell und Pablo Simon Bolivar bekommen, die auf Englisch von den Originalschauspielern aus Ash vs Evil Dead synchronisiert werden – Seite an Seite mit Lord Arthur aus Army of Darkness, Ash’ Schwester Cheryl Williams aus dem Original The Evil Dead und viele weitere Helden! Wie ihr an den Outfits erkennen könnt, haben wir uns vorgenommen, sie so genau wie möglich so darzustellen, wie sie auch auf dem Bildschirm erschienen sind.

Im letzten Oktober wurde das Original The Evil Dead von 1981 40 Jahre alt. Horrorfans werden sich freuen, dass die fünf Schauspieler des Originals, die den ersten schicksalhaften Ausflug zur Hütte darstellten, alle stimmlich im Spiel vertreten sein werden. Bruce Campbell, Ellen Sandweiss und Hal Delrich werden als Ash Williams, Cheryl Williams und Scotty spielbare Charaktere sein. Und während Shelly und Linda keine spielbaren Überlebenden darstellen, werdet ihr Theresa Tilly als Shelly in den Knowby Recordings hören und Betsy Barker als Stimme von Linda, die immer noch … wirklich auf Ash steht.

Natürlich gibt es kein Evil Dead ohne das Evil, das Böse, und es war für uns wichtig, die kultigen Toten so darzustellen, dass sie einerseits sofort erkannt werden können und andererseits extrem bedrohlich für unsere Überlebenden sind. Wir haben es geschafft, nicht nur die schnelle, tödliche und außerweltliche Bewegungsart der Toten darzustellen, sondern auch ihre ureigenen Geräusche einzubauen – die grusligen Lacher, Knurrer und Schreie, die Fans zu schätzen wissen.

Die Toten werden angetrieben und angeführt vom Dämon Kandarian, der dafür bekannt ist, verschiedene Formen anzunehmen, wenn er Chaos auf der Welt verbreitet. Wir haben noch nicht alle davon enthüllt, aber ich bin heute sehr froh, euch Henrietta zeigen zu können, einen der drei Dämonen, den Spieler kontrollieren können, wenn sie versuchen, die Seelen der Überlebenden zu schlucken. Jeder Dämon kann Tote beschwören, aber sie haben darüber hinaus einzigartige Fähigkeiten und Eigenschaften, die ihr hochleveln könnt und sich bestens für verschiedene Strategien und Spielphasen eignen.

Zu unserem Spiel gehört eine große Karte, auf der Spieler kämpfen können und es ist voll von kultigen Orten und Easter Eggs, die Fans entdecken können. Wir werden die nicht alle hier schon spoilern, aber wir wollen euch ein paar der Sachen zeigen, auf die ihr euch freuen könnt. Wir haben die Welt auf diese Karte aber auch zukünftige Inhalte ausgelegt.

Die kultige Hütte im Wald ist natürlich die Kulisse der ersten beiden Evil Dead Filme.

Ash’ Trailer und Auto! Der Trailer-Screenshot zeigt euch eine Kulisse, die Fans der Fernsehserie gut kennen: Ash’ Trailer und natürlich den klassischen gelben Delta 88.

Ash’ mechanische Hand! In diesem Screenshot aus dem Spiel seht ihr, dass wir die Hand nachgestellt haben, die Pablo in Ash vs. Evil Dead gebaut hat.

Wir sind mehr als begeistert, dass wir euch diese Charaktere, Feinde und Orte zeigen können und ich kann euch persönlich versprechen, dass das erst der Anfang ist, was dieses Spiel betrifft. Wir denken, dass alte und neue Fans das Spiel wirklich mögen werden und wir können kau erwarten, euch mehr zu zeigen und dann zu sehen, wie ihr spielt, nachdem Evil Dead: The Game am 13. Mai 2022 rausgekommen sein wird.