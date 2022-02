Super Mario Bros.: Verfilmung startet bei SchleFaZ

Switch WiiU

Die Verfilmung des Nintendoklassikers Super Mario Bros. aus dem Jahr 1993 ist im Vergleich zu dem beliebten Plattformspiel bei Fans wie auch der Kritik nicht gerade gut weggekommen. Das hat sich auch in den sehr dürftigen Einspielergebnissen niedergeschlagen, da bei einem Budget von knapp 50 Millionen Dollar, weltweit gerade einmal 20 Millionen Dollar wieder in den Kinos eingespielt werden konnten.

Selbst einige der Hauptdarsteller waren von dem Film nicht gerade begeistert. So bezeichnete Dennis Hopper den Film als „den größten Fehler seiner Karriere“ und auch Mariodarsteller Bob Hoskins sah den Streifen als „einen Alptraum“ an und „das schlimmste, was er je drehen musste“.

Diese gruseligen Beschreibungen könnten mit dafür verantwortlich sein, dass Super Mario Bros. am Freitag, den 18. März die nunmehr zehnte Staffel der Satirereihe Die schlechtesten Filme aller Zeiten beim Sender Tele 5 einläutet. Bei SchleFaZ, wie das TV-Format abgekürzt genannt wird, präsentieren und kommentieren Oliver Kalkofe und Peter Rütten in durchgeknallten Verkleidungen das Filmgeschehen und machen sich dabei über viele Dinge lustig.

Solltet ihr den Film noch nicht kennen, kann ich leider keine Empfehlung für den unten angehängten Trailer zusichern.