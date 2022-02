PM: Riders Republic® verkündet erstmalig Zusammenarbeit mit Prada und ein Free Weekend (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 8. Februar 2022 – Ubisoft gab heute bekannt, dass Riders Republic® vom 10. bis zum 14. Februar kostenlos auf PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S und Xbox One Konsolen spielbar ist. Spieler:innen können sich ab heute das Spiel vorab auf PlayStation herunterladen. Außerdem kündigte Ubisoft eine Zusammenarbeit mit der innovativen italienischen Marke Prada an, um dessen ikonische Prada Linea Rossa Kollektion in den Outdoor-Sportspielplatz von Riders Republic zu bringen.

Der Trailer zur Prada-Zusammenarbeit kann unter folgendem Link gefunden werden:

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht zum Direktdownload bereit.

Ab heute können die Spieler:innen Abschnitte des Riders Ridge-Treffpunktes entdecken, die in den Farben der Prada Linea Rossa dekoriert sind. Prada Linea Rossa verbindet Einflüsse technischer Sportbekleidung mit geradlinigen Silhouetten und definiert die Idee von modernem Luxus neu, wobei der Schwerpunkt auf technischen Details und neuen Möglichkeiten der Herstellung liegt. Dynamische, vielseitige und leistungsstarke Designs, hergestellt unter Einsatz nachhaltiger Textiltechnologien, definieren eine neue, auf Bewegung ausgerichtete urbane Bekleidung.

Die Kooperation bietet einzigartige Aktivitäten und Kosmetikgegenstände, inklusive:

„Wir freuen uns, mit einem so kreativen Unternehmen wie Ubisoft zusammenzuarbeiten und unsere eigene Interpretation der Spielewelt bieten zu können. Bei Riders Republic geht es um Outdoor-Sport und Leistung – die perfekte Ergänzung zur Linea Rossa-Kollektion und ihrer DNA. Technologie und Innovation waren schon immer ein natürlicher Teil von Prada, daher werden wir auch weiterhin neue Szenarien erkunden, wann immer sich interessante Möglichkeiten für die Marke ergeben, um originelle und authentische Erlebnisse zu schaffen“, sagt Lorenzo Bertelli, Prada Group Marketing Director & Head of Corporate Social Responsibility.

"Wir sind begeistert, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, mit Prada zusammenzuarbeiten, um originelle Sportoutfits und -ausrüstungen für die Linea Rossa-Kollektion zu entwerfen und diese in Riders Republic zu integrieren", sagt Arnaud Ragot, Game Director bei Ubisoft Annecy. "Wir sind bestrebt, unseren Spieler:innen ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Erlebnis im Spiel zu bieten und freuen uns darauf, zu erfahren, wie sie diese aufregenden neuen Inhalte und die originelle In-Game-Kollektion finden werden."

Zusätzlich gibt es für Riders Republic ein Free Weekend für PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S und Xbox One Konsolen, das am 10. Februar um 17 Uhr beginnt und am 14. Februar um 20 Uhr endet. Alle Spieler:innen haben während des kostenlosen Wochenendes vollen Zugriff auf die Inhalte des Basisspiels. Spieler:innen, die die Republic weiter erforschen wollen, behalten ihren Spielfortschritt und erhalten bis zu 50 Prozent Rabatt auf Riders Republic im Ubisoft Store. Alle Steep-Besitzer:innen, die Riders Republic kaufen, können außerdem das Steep Rewards Pack kostenlos auf Ubisoft Connect einlösen.

Der Trailer zum Free Weekend kann unter folgendem Link gefunden werden:

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht zum Direktdownload bereit.

Weite Informationen zum Riders Republic Free Weekend gibt es unter: https://ridersrepublic.com/freeweekend

* Das Freestyle-Schneemobil steht allen Besitzer:innen des Year Pass zur Verfügung oder ist einzeln ab dem 16. Februar erwerblich.

** Upgrade auf die digitale PS5™-Version des Spiels ohne zusätzliche Kosten. Zum Upgrade berechtigter PS4™-Disc-Kopien wird eine PS5™-Konsole benötigt mit einem Disc-Laufwerk. Playstation.com/Hilfe. Riders Republic nutzt Smart Delivery – beim Erwerb des Spiels wird die optimierte Version des bestimmten Geräts automatisch und kostenfrei heruntergeladen. Dies gilt auch für Xbox Series X und S.

