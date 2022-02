Grand Theft Auto - The Trilogy: Top-Seller im letzten Take-Two-Quartal

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS Android

Im Rahmen einer Investoren-Konferenz hat Take-Two Interactive Zahlen zur Grand Theft Auto-Reihe bekannt gegeben. Demnach hat es insgesamt 370 Millionen Verkäufe innerhalb der Serie gegeben, 15 Millionen mehr im Vergleich zum letzten Quartal. Grand Theft Auto 5 alleine hat einen Anteil von 160 Millionen Einheiten an dieser Zahl, im letzten Quartal kamen also etwa 5 Millionen Exemplare dazu.

Somit dürften über den Daumen gepeilt kanpp 10 Millionen Versionen von Grand Theft Auto 4 sowie der neuen Grand Theft Auto - The Trilogy - The Definitive Edition über die (virtuellen) Ladentheken gewandert sein, da andere Spiele der Reihe aktuell nicht verkauft werden. Die Definitive Edition wurde als Umsatztreiber hervorgehoben und wird somit den Hauptteil der Verkäufe ausmachen. Eine iOS- und Android Version- der Neuauflagen soll nun im ersten Halbjahr folgen. Unter Spielern ist die Definitive Edition wiederum sehr umstritten. Einen guten ersten Eindruck über die Qualität dieser könnt Ihr in der Stunde der Kritiker oder dem offiziellen Trailer unten gewinnen.

Weiterhin wurden dabei das Releasedatum 15. März 2022 für die PS5- und Series-S/X-Version von Grand Theft Auto 5 und einer Standalone-Fassung von Grand Theft Auto Online bestätigt.