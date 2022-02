Children of Morta: Bekämpft die Fäulnis ab 14. Februar im Online-Koop

PC Switch XOne PS4 MacOS

Ende Dezember 2019 kündigte Entwickler Dead Mage in einer Roadmap weitere Inhalte für sein Hack-and-Slay-Roguelite Children of Morta (im User-Artikel) an. Erscheinen sollten die verschiedenen Inhalte im Laufe des Jahres 2020. Aber es kam anders: Der Story-DLC "Uncharted Lands" wurde gestrichen und einige der Features wanderten in das "Temple of the Endless"-Update. Dafür fügte das Addon Ancient Spirits dem Spiel einen weiteren Charakter, neue Relikte sowie Zauber hinzu. Und der kleine Charity-DLC Paws and Claws erweiterte den Titel um weitere Gimmicks wie ein Tiergehege-System - alle Einnahmen aus den Verkäufen gingen zudem an die Tierschutzorganisation Human Society International.

Vergangenen Freitag kündigten die Entwickler an, dass mit "The Fellowship Sanctuary" die letzte noch fehlende Erweiterung der 2019er-Roadmap am 14. Februar für den PC erscheinen wird. Freunde des gemeinsamen Spiels wird es freuen, denn endlich findet der Online-Koop-Modus seinen Weg in das Hack and Slay. Eine Veröffentlichung für die Konsolen ist laut Dead Mage ebenfalls in Arbeit, allerdings steht ein genauer Veröffentlichungstermin noch nicht fest.