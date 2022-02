PM: Champion Hill & Patrol – Die neuen Spielmodi in Call of Duty: Vanguard (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit Call of Duty: Vanguard kam nicht nur der neueste Ableger der Call of Duty Reihe heraus, sondern auch einige neue Spielmodi. Die zwei, die direkt ins Auge stechen sind eindeutig Champion Hill und Patrol. Doch was genau ist der Ziel des Spiels und vorallem was gibt es zu beachten? Das klären wir in diesem Artikel.

Der neue Spielmodus Champion Hill von Vanguard wird viele wahrscheinlich an den Gunfight-Modus von Modern Warfare erinnern, allerdings mit ein paar Neuerungen. Ihr könnt entweder in Duos oder Trios spielen und euer Team tritt in einem Round-Robin-Turniersystem gegen sieben andere Teams an.

Jedes Team beginnt mit einer begrenzten Anzahl von gemeinsamen Leben, 12 Leben in Duos und 18 Leben in Trios. Die Teams erhalten identische Ausrüstungen, bevor sie in eine vorläufige „Kaufphase“ eintreten. Zu Beginn habt ihr 500 Dollar, die ihr für Waffen, Waffenverbesserungen, Lebenspunkte, Perks und Ausrüstung ausgeben könnt.

Sobald die Kaufphase beendet ist, tretet ihr in einem 60 Sekunden langen Deathmatch gegen ein zufälliges Team an. Schießt ihr Gegner ab, verdient ihr zusätzliches Geld, aber achtet darauf, dass ihr ebenso auf eure Leben achten müsst.

Um zu gewinnen, muss Ihr Team das letzte Team mit verbleibenden Leben sein.

Tipps und Tricks für Champion Hill

Der zweite neue Modus von Vanguard, Patrol, ist im Wesentlichen Hardpoint auf Rädern. Die Teams müssen darum kämpfen, die Kontrolle über ein sich ständig bewegendes Ziel zu behalten, um Punkte zu sammeln. Wenn beide Teams einen Spieler innerhalb des Kreises haben, wird der Punkt „umkämpft“ und niemand erhält Punkte, bis nur noch ein Team innerhalb des Kreises ist.

Das Team, welches nach 5 Minuten die meisten Punkte hat oder 200 Punkte erreicht hat, gewinnt.

Tipps und Tricks für Patrouille

Jetzt habt ihr einen Überblick über die wohl zwei innovativsten neuen Spielmodi in Call of Duty: Vanguard bekommen und auf was ihr besonders achten solltet. Wie gefallen euch die beiden Spielvarianten? Bringt es den erhofften frischen Wind?