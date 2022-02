PM: Auf diese Spiele freut sich Team Xbox im Jahr 2022 am meisten (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das neue Jahr ist endlich da und es wird Zeit, den Gaming-Backlog 2021 abzuhaken und sich den fantastischen Spielen zu widmen, die 2022 erscheinen. Auch wir von Team Xbox können es kaum erwarten, all die neuen Spiele zu entdecken, die hinter dem Horizont auf uns warten. Aber auf welche Titel freuen wir uns am meisten? Wirf gemeinsam mit uns einen Blick auf die heiß erwarteten neuen Spiele, die das kommende Jahr prägen werden – von Blockbuster-Games wie Starfield und Elden Ring, bis hin zu Indie-Perlen wie Tunic und Atomic Heart.

Es gibt viele Titel zu entdecken, deshalb verschwenden wir keine weitere Zeit und werfen direkt einen Blick auf die meist antizipierten Titel, die Du schon bald auf Xbox Series X|S und Windows PC spielst. Und was noch viel besser ist: Viele dieser Spiele erscheinen pünktlich zum Release auch im Xbox Game Pass!

Somerville (Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, zum Release im Game Pass)

„Es ist einfach atemberaubend. Die Geschichte einer Familie, die sich durch die Gefahren der postapokalyptischen Welt bewegt, wurde mit wunderschöner sowie visueller Kunst und Audio verpackt. Vom ersten Augenblick an, als das Jumpship-Team vor Jahren ihre Idee mit mir teilte, war ich begeistert. Denn im Kern geht es in Somerville darum, diejenigen, die man liebt, um jeden Preis zu schützen. Und was gibt es Wichtigeres im Leben?”

– Sarah Bond, CVP, Game Creator Experience and Ecosystem

Somerville erscheint pünktlich zum Release im Xbox Game Pass, PC Game Pass und ist mit Xbox Game Pass Ultimate via Cloud spielbar.

Starfield (Xbox Series X|S, Windows PC, zum Release im Game Pass)

“Es erscheinen so viele großartige Spiele dieses Jahr, aber wenn ich einen Titel auswählen müsste, auf den ich mich am meisten freue, dann wäre es Starfield. Ich liebe die Welten und Erlebnisse, die Todd Howard und das Team der Bethesda Game Studios im Laufe der Jahrzehnte erschaffen haben – denn auch The Elder Scrolls und Fallout sind zwei meiner absoluten Lieblingsfranchises. Mir gefällt sehr, wie Todd schildert, dass er und sein Team in Starfield nicht einfach nur ein Spiel, sondern ein ganzes Universum erschaffen. Ich kann es kaum erwarten, in dieses neue Science Fiction-Universum einzutauchen und die Welten zu erkunden, die in Starfield zum Leben erweckt werden.”

– Bonnie Ross, Head of 343 Industries

“Mein am meisten erwartetes Spiel im Jahr 2022 erschafft ein völlig neues Universum – das erste, das die unfassbar talentierten Köpfe der Bethesda Game Studios seit 25 Jahren geschaffen haben. Starfield erinnert mich an die Magie der frühen Weltraumforschung und ich denke, dieser Titel wird einen großen Einfluss auf die kommende Gaming-Generation haben.”

– Aaron Greenberg, General Manager of Games Marketing

Starfield erscheint pünktlich zum Release im Xbox Game Pass, PC Game Pass und ist mit Xbox Game Pass Ultimate via Cloud spielbar.

Redfall (Xbox Series X|S, Windows PC, zum Release im Game Pass)

“Manchmal schaut man einen Game-Trailer zum ersten Mal und weiß einfach, dass dieses Spiel etwas ganz Besonderes sein wird. In eine offene Welt voller Vampire einzutauchen, fasziniert mich auf eine ganz spezielle Weise – und ich kann es gar nicht abwarten! Andererseits birgt es auch jede Menge Nervenkitzel, allein in die Dunkelheit einzutauchen, die unaufhörlich meinen Namen ruft. Was auch immer mich erwartet – für Redfall zähle ich jeden Tag des Veröffentlichungscountdowns herunter. Oh, und wer könnte diese verrückte Reload-Animation von Layla vergessen?!”

– Malik Prince, Communications Manager, Content Creator Relations

Redfall erscheint pünktlich zum Release im Xbox Game Pass, PC Game Pass und ist mit Xbox Game Pass Ultimate via Cloud spielbar.

Slime Rancher 2 (Xbox Series X|S, Windows PC, zum Release im Game Pass)

“In diesem Nachfolger des schleimigen Hits Slime Rancher erlebst Du als Beatrix LeBeau neue Abenteuer auf ihrer Reise zur Regenbogeninsel. Sammle Schleim, baue ein Gewächshaus und entdecke mehr von dem abgedreht witzigen Gameplay, das bereits in seinem Vorgänger 10 Millionen Spieler*innen glücklich gemacht hat. Als wäre das noch nicht genug, erscheint der Titel pünktlich zum Release im Xbox Game Pass!”

– Larry Hryb, Xbox’s Major Nelson

Slime Rancher 2 erscheint pünktlich zum Release im Xbox Game Pass, PC Game Pass und ist mit Xbox Game Pass Ultimate via Cloud spielbar.

Tunic (Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC)

“Ich kann es kaum erwarten, Tunic zu spielen. Ich liebe Action-Adventures und dieser kleine Fuchs auf seiner Reise durch eine riesige Welt hat mein Herz bereits auf der E3 2018 gestohlen. Ich freue mich auf die Erkundungen, die Kämpfe und all die überraschenden Geheimnisse, die es zu entdecken gilt.”

– Mary McGuane, Studio Head, Xbox Game Studios

Marvel’s Midnight Suns (Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC)

“Ich freue mich nicht nur darauf zu sehen, wie sich Sea of Thieves im Jahr 2022 entwickelt, sondern auch auf Marvel’s Midnight Suns. Ich liebe die mutige Auswahl der Charaktere, den einzigartigen Stil und außerdem bin ich ein großer Fan des Firaxis-Teams sowie der Marvel Comics. Dieses Spiel ist wie für mich gemacht.”

– Craig Duncan, Rare Studio Head

Atomic Heart (Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, zum Release im Game Pass)

“Ich bin einfach ein absoluter Fan von Story-basierten Spielen aus der First Person-Perspektive. Und nachdem ich bereits einen flüchtigen Blick auf die wahnsinnige Grafik von Atomic Heart und das verrückte Worldbuilding von Mundfish werfen konnte, kann ich den Release kaum erwarten. Ich bin schon wahnsinnig gespannt, wie Atomic Heart bei den Millionen Game Pass-Spieler*innen ankommen wird!”

– Matt Percy, General Manager of Xbox Business Planning

Atomic Heart erscheint pünktlich zum Release im Xbox Game Pass, PC Game Pass und ist mit Xbox Game Pass Ultimate via Cloud spielbar.

Gotham Knights (Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC)

“Gotham Knights ist eines meiner meist erwarteten Spiele im Jahr 2022. Rocksteady hat das Batman-Universum von DC neu definiert und mit der Arkham-Reihe eines meiner persönlichen Lieblingsfranchises geschaffen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie es WB Montreal mit vier neuen Charakteren und fesselndem Koop Action-Gameplay noch weiter ausbaut.”

– Jason Ronald, Head of Xbox Platform

Destiny 2: The Witch Queen (Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC)

“Das Setup für Savathûn hat die Witch Queen bereits in Vorfreude versetzt. Von neuen Handwerksupdates bis hin zur Möglichkeit, meine eigene Klinge im Kampf zu nutzen – dieser Guardian ist bereit, sich mit seinen Mitspieler*innen in die Kämpfe zu stürzen! Wir sehen uns am Sternenhimmel!”

– Josh Stein, Xbox Social Media Manager

A Plague Tale: Requiem (Xbox Series X|S, Windows PC, zum Release im Game Pass)

“So viele Ratten! Ernsthaft: In A Plague Tale Innocence haben die vielen Nagetiere ein richtig kribbeliges Gefühl in mir ausgelöst. Und was ist eigentlich mit diesem Jungen los UND WAS PASSIERT HIER ÜBERHAUPT?! Umso aufgeregter bin ich, dieses Mysterium in A Plague Tale: Requiem aufzulösen – und ganz nebenbei will ich herausfinden, wie viele animierte Ratten auf einmal über den Screen huschen können. Ich erwarte jedenfalls eine ganze Menge!“

– Megan Spurr, Community Lead for Xbox Game Pass

A Plague Tale: Requiem erscheint pünktlich zum Release im Xbox Game Pass, PC Game Pass und ist mit Xbox Game Pass Ultimate via Cloud spielbar.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC)

“Wie für viele Leute in meinem Alter ist Star Wars auch für mich ein wichtiger Teil meines Lebens gewesen. Ich liebe die LEGO Star Wars-Reihe, weil sie es mir auf perfekte Weise ermöglicht, meine Liebe zu Star Wars an die kleinen Padawane der nächsten Generation weiterzugeben. Und diese umfassende Sammlung wird es uns ermöglichen, alle neun Filme in einer LEGO-Version durchzuspielen. Ich hoffe nur, dass mein Kollege Temuera Morrison erneut Jango und Boba Fett seine Stimme leiht – so wie er es in den anderen Star Wars-Spielen getan hat.”

– Tom Mahoney, Director of Third-Party Games Marketing

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (Xbox Series X|S, Windows PC, Day One to Game Pass)

“Ich hatte schon immer einen Faible für postapokalyptische Abenteuer und S.T.A.L.K.E.R. 2 ist genau das, was ich liebe. Es hat alles – eine stimmungsvolle Grafik, eine bedrohliche Welt und Charaktere mit viel Persönlichkeit.”

– Brian Fargo, Studio Head, inXile Entertainment

Saints Row (Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC)

“Die Saints Row-Reihe hat mir schon jede Menge packender Gaming-Momente beschert: Ein waghalsiger Sprung auf ein Dach zu Kanye in Saints Row 3, die Verwandlung in einen Superhelden in Saints Row 4 und heftige Lachanfälle beim Spielen der Minigames im Original. Ich bin schon lange gespannt auf das nächste Saints Row, aber nach dem letzten Trailer kann ich es gar nicht mehr abwarten! Gebt es mir jetzt!”

– Jeff Rubenstein, Director of New Platforms

Elden Ring (Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC)

„Ohhhhhhhhhh, Elden Ring. Vom ursprünglichen Dark Souls bis zu Sekiro habe ich alle Action-RPGs von From Software mehrfach durchgespielt. Ich genieße das unglaublich befriedigende Gefühl, jede noch so große Herausforderung früher oder später zu meistern. Ich bin außerdem ein Fan von Open World-Spielen und habe Hunderte von Stunden in Spiele wie Assassin’s Creed Valhalla und The Elder Scrolls V: Skyrim gesteckt. Es gibt so ziemlich nichts, was mich mehr anspricht als ein Open World-Titel von From Software. Und in genau diese Welt werde ich eintauchen, wenn Elden Ring im Februar erscheint. Ich kann es kaum erwarten, mit nichts anderem als einem Schwert und meinen Reflexen gegen riesige Bosse zu kämpfen. Los geht’s!”

– Will Tuttle, Xbox Wire Editor in Chief