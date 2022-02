Voice of Cards: Sequel zum Spielkarten-RPG der Nier-Macher angekündigt

PC Switch PS4

Square Enix hat eine Fortsetzung zum RPG Voice of Cards - The Isle Dragon Roars (im Test, Note 8.0) angekündigt. Überraschenderweise erscheint Voice of Cards - The Forsaken Maiden schon am 17. Febuar 2022 für PC, PS4 und Switch erscheint und damit kein halbes Jahr nach dem ersten Teil.

Voice of Cards wurde von Kreativchef Yoko Taro und Producer Yosuke Saito aus der Taufe gehoben, die vor allem für Nier (Neuauflage im Test, Note 9.0) und Nier Automata (im Test, Note 9.0) bekannt sind. Auch die Musik wird unter andereem vom Nier-Stammkomponisten Keiichi Okabe beigetragen. Ungewöhnlich an der Rollenspiel-Reihe ist vor allem die Grafik, in der alle Spielfiguren und Feinde, aber auch die Landschaft durch illustrierte Spielkarten dargestellt wird und ihr teils Geheimnisse über einen NPC erfahrt, indem ihr seine Karte umdreht und die Rückseite lest.

Drehte sich die Geschichte im ersten Spiel um die Jagd auf einen Drachen, gilt es in The Forsaken Maiden den Untergang einer Insel zu verhindern, die lange Zeit von den titelgebenden Jungfern magisch abgeschirmt wurde.