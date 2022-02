Montagmorgen-Podcast #430

Teaser Einmal mehr haben wir im heutigen Cast eine Anekdote darüber im Gepäck, warum es nicht unbedingt ratsam ist, Kunde eines gewissen Nahverkehrsunternehmens zu sein. Vor allem ohne Handheld im Gepäck.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist nicht fein, Kunde der deutschen Bahn zu sein. Dieser alternative Titel würde auch perfekt als Beschreibung für die heutigen Folge passen, wenn man sich anhört, was Hagen nach einem Heimatbesuch schon wieder durchmachen musste. Doch abgesehen davon gibt es im Montagmorgen-Podcast auch frohe Kunde. Beispielsweise, wenn man einen Blick auf die prall gefüllte Vorschau wirft. Oder sich zu Gemüte führt, was wir für die kommende Woche in petto haben. Und natürlich sind auch unsere Antworten auf eure Fragen wie jede Woche ein wahres Highlight zum Start in die Arbeit. Kurz gesagt: Absolutes Hörvergnügen für euch ist garantiert, denn das Dreamteam Gehritz-Hilla ist wieder zusammen!

Die Timecodes der Folge: