Genshin Impact: Version 2.5 mit Prüfungs-Editor und mehr vorgestellt

PC PS4 PS5 iOS Android

Mihiyo stellen in einemTrailer die Neuerungen von Update 2.5 für den F2P-Riesenerfolg Genshin Impact vor. Wenig überraschend findet mit Yae Miko ein neuer Charakter Fünf-Sterne-Rang den Weg ins Gatcha-System. Miko ist auch in einer neuen Story-Quest involviert.

Dazu kommt ein herausforderndes Erkundungsevent in einem finsteren Zerrbild des Gebiets Ekonomiya ins Spiel, in dem ihr regelmäßig die Finsternis austreiben müsst, die sich in eurer Figur ansammelt, solange sie sich dort aufhält. Nicht zuletzt wird es eine Art Level-Editor ins Spiel schaffen, mit dem ihr eigene Prüfungsphären bauen und mit anderen Spielern teilen könnt.

Das Update 2.5 für Genshin Impact wird am 16. Februar 2022 für Mobile, PC, PS4 und PS5 erscheinen.