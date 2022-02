PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ohne die Kammerjäger könnt ihr einer Rattenplage kaum Herr werden.

Vom Blitz getroffen

An geschulten Mitarbeitern führt kein Weg vorbei.

Kostspielige Sicherheit

Sniper mit Gummigeschossen sind Teil des kostenlosen Updates "The Tower".

Fazit

Erweiterung für Gefängnissimulator

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 9,99 Euro

In einem Satz: Herausfordernde und abwechslungsreiche Erweiterung für ambitionierte Gefängnisdirektoren.

Wie ein überraschendes Unwetter ist mitdie nächste Erweiterung für den Gefängnissimulatornebst dem kostenlosen Update "The Tower" am Horizont erschienen. Naturkatastrophen und Rattenplagen suchen damit euer Gefängnis heim. Zur Reparatur und Vorsorge bekommt ihr einige neue Tools, die aber nicht umsonst sind. Doch den ein oder anderen finanziellen Ausgleich gibt es auch. Ich habe mich ein Wochenende einknasten lassen, um herauszufinden, ob sich der DLC lohnt oder nur ein Sturm im Wasserglas ist.Zu Spielbeginn könnt ihr die Intensität des Wetters, die Startjahreszeit und die Rattengefahr wählen. Klar ging ich sofort all-in. Genauso schnell war mein erstes Gefängnis Geschichte, als mein freistehender Generator vom Blitz ausgeknockt wurde, Ratten die Kabel zernagten und meine Mitarbeiter recht erfolglos Fallen aufstellten und bei Reparaturversuchen den Weg gingen, den sonst nur Insassen auf der Green Mile gehen. Auf die Idee, einen der neuen Notfallservices (unter anderem Kammerjäger und Handwerker) zu rufen, kam ich im Schock nicht.Im zweiten Run lief alles schon besser, zumal ich meine Leute im neuen Trainingsraum schulen ließ. Den solltet ihr schnell bauen. Da gibt es nicht nur den Kurs "Ratten fangen leichtgemacht" sondern eure Untergebenen lernen auch Erste Hilfe, Feuer löschen und eben das Flicken kaputter Leitungen. Auch im Umgang mit frostigen Situationen werden sie geschult. Für die größte Gefahr halte ich Ratten: Die zernagen eure Kabel, bringen Wände und Zäune zum Einsturz, ihre Tunnel können von Häftlingen ausgenutzt werden und Krankheitsüberträger sind sie auch noch. Neben Ratten und den Gewittern droht eurem Gefängnis weiterer Unbill: Hitzewellen verziehen Türen und eure Insassen müssen mehr trinken. Im Winter müsst ihr, vor allem wenn ihr mit Bedürfnissen des Personals spielt, für wohlige Temperaturen sorgen, mit gefrorenen Rohren rechnen und die Wege streuen.Schützen könnt ihr euer Gefängnis nicht nur mit geschulten Mitarbeitern. Ein sauberer Knast, Fallen, Ultraschallgeräte und geschützte Kabel helfen euch dabei, die Rattenplage unter Kontrolle zu behalten. Wasserrohre könnt ihr isolieren. Ihr müsst abwägen, in welchen Bereichen des Gefängnisses ihr ins Risiko gehen möchtet und in welche ihr lieber etwas mehr investiert. Besonders schmerzhaft waren strukturelle Schäden, oft durch Rattentunnel verursacht, die unrepariert zum Einsturz von Wänden und Zäunen führen und mehr als einmal Häftlingen zur Flucht verholfen haben. Um die Reparatur kümmern sich die Notfallhandwerker. Doch in Prison Storm gebt ihr nicht nur Geld aus. Nach Katastrophen bekommt ihr auch mal einen Zuschuss, um in die Sicherheit zu investieren, zum Beispiel auch Blitzableiter, oder eine monetäre Belohnung, wenn ihr das Gefängnis gut durch eine Katastrophe gelenkt habt.Um euer Geld möglichst sinnvoll einzusetzen, könnt ihr ein Wetterzentrum einrichten, durch das ihr eine langfristige Wettervorhersage erhaltet. Die Antenne bringt euch eine Vorhersage, der teurere Computer gibt versorgt euch auch mit einem Vorwarn-Countdown. Wenn zum Beispiel ein Kälteeinbruch ansteht, könnt ihr wichtige Leitungen isolieren. Bei einer anstehenden Hitzewelle prüfen, ob ihr genug Trinkbrunnen aufgestellt habt. Für einiges an Geld könnt ihr auch Versicherungen abschließen.Die drei Naturkatastrophen und vor allem die Rattenplage haben mich in meinen knapp 20 Spielstunden stets auf Trab gehalten und letztlich auch viel Geld gekostet. Bei hohen Intensitäten sind sie sehr fordernd, ständig müsst ihr euch mit einer Katastrophe auseinandersetzen. In meiner dritten Partie auf den mittleren Einstellungen waren sie dann immer noch herausfordernd, dominierten aber nicht den Run. Derzeit scheint mir jedoch generell die Frequenz der Events (von Küchenfeuern bis zu kostenlosen Lieferungen) viel höher als in der Vorversion. Für meinen Geschmack etwas zu hoch. Hier sollte nachgesteuert werden.Insgesamt geht Perfect Storm den Weg des letzten DLCweiter: Für resozialisierte Knackis gab es Boni, für rückfällige Straftäter heftige Strafen. Beide Erweiterungen stellen euch vor neue, kostspielige Herausforderungen, beleben so das Spiel und erhöhen die Komplexität. Bei Perfect Storm sind die Risiken dann aber doch noch höher als bei Second Chances, das euch vor allem zu einem umsichtigeren Gefängnismanagement motiviert, um die Rückfallquote zu reduzieren. Wenn ihr eine neue Herausforderung in Prison Architect sucht, werdet ihr sie mit Perfect Storm finden. Optional könnt ihr auch nur die optischen Auswirkungen des Wetters aktivieren und euer Gefängnis trotzdem von geschulten Mitarbeitern profitieren lassen.Das kostenlose Update bringt neben obligatorischen Bugfixes vor allem Scharfschützen mit Gummigeschossen, einige neue Items, längere Besuchszeiten und zwei neue Hunde, die optional auch ihr Geschäft verrichten.