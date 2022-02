Steel Division 2: Tribute to the Liberation of Italy erschienen

PC

Am Donnerstag ist mit Tribute to the Liberation of Italy für Steel Division 2 der von der Spielerschaft heiß erwartete nächste DLC erschienen, womit auch die neue Saison der kompetitiven Simulated Divisions League an den Start geht.

Der französische Entwickler Eugen Systems richtet sich mit der Erweiterung vor allem an Skirmish-Spieler und den Multiplayer. Denn der DLC bringt euch insgesamt acht neue Divisionen. Die vier Divisionen auf jeder Seite passen natürlich zum Italien-Thema. Mit dabei sind die 5. Gebirgsjäger, die 4. Fallschirmjäger, die 26. Panzerdivision und die 4a Divisione Alpini "Monterosa" auf Seiten der Achsenmächte. Die Alliierten werden mit der 6th South African Armoured Division, dem italienischen Corpo Italiano di Liberazione, der 8th Indian (Infantry) Division und der Task Force 45 verstärkt. Mit dabei sind über 300 neue Einheiten, neue Flugzeuge, verschiedene Varianten und 22 neue Fahrzeugmodelle. Der DLC ist für 19,99 Euro erhältlich.

Eindrücke zu den Divisionen findet ihr unter anderem auf den Youtube-Kanälen von VulcanHD, AtkPwr Gaming (dort gibt es auch aktuelle Tutorials) und VampiroGaming. Einen geschriebenen Überblick könnt ihr euch in Kürze in einem Spiele-Check von GG-User Vampiro verschaffen.