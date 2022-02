Wie viel ist genug?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update mit dem Ergebnis:

Auf den ersten Blick sind die Stimmen der Umfrageteilnehmer recht gleichmäßig auf die Antworten verteilt – abgesehen von jenen, die immer nur ein Spiel am Wickel haben und es danach verkaufen, so lebt also das vielbesagte Eine Prozent!

Ingesamt 17 Prozent und damit knapp der größte Anteil der Teilnehmer gab an, die ganze Sammlung oder einen Großteil verkauft zu haben, seit der Spielemarkt immer digitaler wird.

Der Rest hat jedoch eine Sammlung einer gewissen Größe.

Alle Optionen mit einer Sammlung von bis zu hundert Spielen kommen dabei auf 40 Prozent der Stimmen; bei unter 20 Spielen belassen es nur rund 12 Prozent aller Teilnehmer. Die etwas größere Fraktion bildet der Club der Sammler mit 100 und mehr Spielen in der Sammlung, der insgesamt 41 Prozent der Umfrageteilnehmer ausmacht.

Ich habe (fast) alles verkauft, seit der Markt immer digitaler wurde 17% über 100 – Vielleicht sollte ich mal aussortieren... 16% 20 - 50 – Klein, aber fein 14% 50 - 100 – Ich sortiere immer mal wieder aus 14% über 250 – Die Knechte mögen mehr Vitrinen bringen! 14% < 20 – Nur die Besten kommen mir ins Regal 12% über 500 – Ich bin kein Messi, ich bin Sammler! 11% Ich spiele immer nur ein Spiel und verkaufe es, wenn ich fertig bin 1%

Ursprünglicher Text:

Mit der Zeit sind bei uns und euch schon viele Spiele ins Laufwerk gewandert und wieder von den Festplatten verschwunden. Doch wie mancher ein ausgelesenes Buch lieber weiterverschenkt, anstatt sein Buchregal immer mehr zu füllen, so trennt sich ein Teil von euch sicherlich wieder von jedem Spiel-Datenträger nach dem der Abspann lief (oder der Geduldsfaden riss). Andere unter euch werden wohl beim Blick ins Regal die eine oder andere Packung erspähen, bei der sie innerlich etwas zusammenzucken und denken "Das wollte ich jetzt schon seit zwei Jahren endlich mal einlegen...".

Verratet uns in dieser Sonntagsfrage, wie es um eure Spielesammlung bestellt ist. Gemeint ist dabei die mit physisch vorhandenen Packungen, die Untiefen eurer digitalen Archive von Steam über GOG bis hin zu den Konsolen-Stores gilt es heute nicht auszuleuchten. Gebt uns in den Kommentaren gerne genaue Zahlen, schwärmt von den Kronjuwelen eurer Sammlung oder von den wenigen Spielen, die ihr nicht weg gegeben habt. Oder argumentiert, warum aller Besitz eitel ist und sich das Leben ohne volle Regale für euch erfüllender anfühlt.

Wenn ihr euch fragt, ob ihr etwas zu eurer physischen Sammlung dazuzählen sollt oder nicht: Eine dieser unsäglichen Collector's Editions mit digitalem Spielcode statt Disc zählt, schließlich nimmt die Edition Raum bei euch ein. Wer wie der Autor dieser Zeilen noch eine Schublade mit losen Game-Boy-Modulen hat, der sollte da jedes Original-Modul auch ohne Packung zählen. Wenn ihr immer noch Brotkästen mit gewissen Sicherheitskopien euer eigen nennt, seid ihr der Person, für die ihr sie verwahrt ein ausnehmend treuer Freund – aber zu eurer Sammlung zählt das nicht.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.