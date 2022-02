Philips Momentum 279M1RV im Praxistest

Gelungener Spiele-/Filmguck-Monitor

Teaser Lasst euch vom Xbox-Logo nicht abschrecken: Dieser Spiele-Monitor (der auch zum Arbeiten gut geeignet ist) diskriminiert weder PS5- noch PC-Spieler und verwöhnt mit Schärfe, Farben und HDR600-Glanz.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der "für Xbox entwickelte", grundsätzlich aber für alle Plattformen sehr gut spielegeeignete Philips Momentum 279M1RV ist seit November 2021 im Handel und aktuell ab etwa 1.000 Euro zu bekommen. Der Grund, wieso ich mich Ende letzten Jahres um ein Testmuster bemüht habe, ist seine in dieser Kombination ungewöhnliche Feature-Liste: Er vereint die für den Schreibtisch-Einsatz aus meiner Sicht ideale Größe 27 Zoll mit 4K-Auflösung, bis zu 144Hz Bildwiederholrate (inklusive 60 und 120 Hz sowie variablen Raten ab 48 Hz), DisplayHDR600 und einem IPS-Nano-Color-Display.



Es gibt übrigens auch den etwa 150 Euro teureren großen Bruder Philips 329M1RV mit 32 Zoll und ansonsten weitgehend identischen Features; dieser schafft aber nur DisplayHDR400.



Tolle Bildqualität

Um es kurz zu machen: Die Bildqualität des Momentum 279M1RV ist richtig, richtig gut: Die Schärfe passt, die Farbbrillanz kann es mit dem Display der neuen Macbook Pros aufnehmen, und das DisplayHDR600 ist tatsächlich ein Mehrwert, den man sieht – das war zuletzt beim "HDR" des G-Master GB3461WQSU noch ganz anders.



Im direkten Vergleich mit anderen Monitoren und Displays war der 279M1RV durch die hohe Helligkeit und satten Farben am nächsten am (sehr guten) Macbook-Pro-Mini-LED-Display dran und wirkte farbintensiv. Natürlich lässt sich die Helligkeit nach unten korrigieren, wenn sie euch zu heftig ist, gerade bei weißen Flächen in Programmen wie Word. Bei einigen Filmen fand ich die Farben fast schon zu knackig, aber auch hier findet sich eine Einstellung, die dem eigenen Geschmack näher kommt.



"IPS Nano-Color" klingt allerdings wichtiger, als es für Spieler ist: Damit schafft der Philips-Monitor bessere Farbraum-Abdeckungen als normale IPS-Monitore. Bei Nano-IPS-Displays wird eine Schicht winziger Partikeln über die LEDs gelegt, die bestimmte Lichtwellen absorbieren. Das ermöglicht Farben, die näher an der (Print-) Realität liegen. Mir sind in der Praxis die satten, tiefen Rot-Töne aufgefallen und vermute, dass sie diesem Feature zu verdanken sind. Allerdings werden professionelle Fotografen weiterhin lieber echten 10- oder 12-Bit-Displays mit RGB-LEDs vertrauen (zu einem höheren Preis) als den "Fake-10-Bit", die das Philips-Panel durch 8-Bit plus

FRC-Dithering erzeugt.



Gut zu erkennen ist die typische hohe Blickwinkelstabilität von IPS-Panels; ihr könnt also (innerhalb gewisser Limits) auch schräg auf den BIldschirm schauen, ohne dass die Farben an Brillianz verlieren oder gar "umkippen". Spiele habe ich auf dem Philips 279M1RV als durchweg brilliant und flüssig erlebt – und zwar keineswegs nur, wenn eine Xbox Series X angeschlossen war; dazu weiter unten mehr.

Nicht nur im Foto, sondern auch in echt sind kaum Unterschiede bei Farbbrillianz, Helligkeit oder Bildruhe zwischen 279M1RV und Macbook-MiniLED-Schirm zu sehen.

HDR600, das man sieht

Ich habe, schon um eine Ausrede zu haben, den Film ein viertes Mal anzusehen, den neuen Dune als "Test" für die HDR10-Unterstützung via DisplayHDR600 verwendet (ersteres ist der Standard auf Filmseite, letzteres die vom Bildschirm erfüllte Anforderung).

Eigentlich gilt es unter Display-Connaisseuren als ausgemacht, dass alles unter HDR1000 (dieses Gütesiegel bezieht sich auf die zu erfüllende Spitzen-Leuchtkraft des Displays sowie einige weitere Anforderungen wie Local Dimming) nicht der Erwähnung Wert ist. Aber als ich bei runtergedimmtem Raumlicht vor dem 279M1RV im HDR-Modus sitze, werde ich bei der Szene bei etwa 33 Minuten, als die Atreides-Flotte den Gilden-Highliner verlässt und auf Arrakis landet, regelrecht geblendet – sehe aber dennoch schwach die Konturen der Raumschiffe vor der gleißenden Sonne. Ebenso geht es mir wenige Augenblicke später, als Herzog Leto und seine Getreuen im Dunkeln des Raumschiffs-Inneen stehen, bevor die Landeklappe aufgeht, der Dudelsackspieler loslegt und Sand und Licht hereinkommen – deutlich intensiver, als ich das bei anderen Monitoren mit HDR600 oder gar HDR400 kenne.

Wie viele Local-Dimming-Zonen das Display nutzt, um den HDR-Eindruck zu verstärken (der ja eine größere Bandbreite zwischen "ganz hell" bis "ganz dunkel" ermöglicht), gibt Philips nicht an, aber frühere Monitore mit demselben Panel haben 32 Zonen, die jeweils vom Gehäuserand ausgehen. Wäre dem so, bedeutete das, dass der Monitor einzelne aus 32 Bereichen auf dem Bildschirm abdunkeln kann, damit das Betrachterauge die übrigen Bildschirmbereiche als noch heller empfindet. 32 Zonen wären nicht viel, HDR-1400-Modelle bringen es schon mal auf über 1000 Local-Dimming-Zonen.

Unterhalb des Bedienknubbels befinden sich die Anschlüsse, von links: Strom, USB-C, Dsplay-Port 1.2 sowie die drei gleich drei HDMI-2.1-Ports. Dann folgen Kopfhörer und...

Anschlüsse: 3x HDMI, 1x DP, 1x USB-C plus USB-Hub

Gerade bei einem Monitor, der sich sowohl gut fürs Arbeiten (Auflösung, Bildqualität, Farbtreue) als auch fürs Spielen (Bildwiederholrate, Farbbrillanz, HDR) eignet, ist es wichtig, auch mehrere Quellen parallel anschließen und problemlos zwischen ihnen wechseln zu können. Und hier gibt es zumindest in der Theorie überhaupt nichts zu beklagen: Der Momentum 279M1RV bietet gleich drei HDMI-2.1-Anschlüsse (womit z.B. via Amazon 4K-Firestick HDR/4K-Streamings möglich sind), einen Display-Port 1.4 und einen USB-C-Anschluss mit 65 Watt. Letzterer funktionierte bei mir allerdings nur als Bildeingang; Um den ebenfalls eingebauten USB-Hub mit vier Anschlüssen verwenden zu können, musste ich diesen mit einem Extra-USB-Kabel anschließen.

Dummerweise hatte ich just mit meinem persönlichen Arbeits-Szenario Probleme, nämlich dem Anschluss eines Macbook Air 2020 respektive Macbook Pro 2021 via Thunderbolt-Anschluss (USB-C). Oft gelang das Einschalten des Macbooks mit gleichzeitigem Aktivieren des Monitors, manchmal aber auch nicht. Und das Wechseln von einem Eingang zum USB-C-Eingang wollte häufig nicht klappen (mit mehreren Kabeln ausprobiert und sowohl direkt am Mac als auch über einen Thunderbolt-Hub mit eigener Stromversorgung).

Und das hieß dann für mich: Monitor aus- und wieder einschalten, Thunderbolt-Kabel abziehen und wieder anstecken, aus purer Verzweiflung auch in den Monitor-Einstellungen am Mac herumklicken, in dieser Reihenfolge, andersrum oder auch wild durcheinander, bis irgendwann dann doch der Desktop gespiegelt oder erweitert wurde. Das kam nicht jedes Mal vor, aber so oft, dass ich eine ausgeprägte Aversion gegen die viel zu schnell erscheinende "Enter Standby Mode"-Meldung auf dem schuldhaft schwarzen Screen entwickelt habe (nach der dann der Monitor wieder einzuschalten war). Diese Probleme gab es – seltener – auch, wenn ich den Mac über ein USB-C-zu-DisplayPort-Kabel anschloss.



Generell aber ist die Anschluss-Situation löblich, ihr könnt problemlos einen Laptop, zwei Spielkonsolen und einen Video-Stick anschließen (und habt noch eine Reserve), was gar kein so seltenes Szenario sein dürfte. Ungünstig ist allerdings die Platzierung sämtlicher Anschlüsse weit unten auf der Rückseite – mal eben ein Kabel umstecken wird zum mittelgroßen Akt, sofern der Monitor an einer Wand steht.

... der USB-Uplink, gefolgt von vier USB-3.2-Anschlüssen, davon zwei mit Schnelladung.

Werte, G-Sync, Reaktionszeit

Da GamersGlobal kein Hardware-Testlabor hat, kommen die folgenden Zahlenwerte vom Hersteller: Demnach beträgt die normale Helligkeit (hohe!) 450 Candela/qm (in der Spitze müssen wegen HDR600 mehr erreicht werden), die Reaktionszeit beträgt 1ms. Der Betrachtungswinkel soll 178 Grad betragen, die Pixeldichte 163 PPI und das Kontrastverältnis 1000:1. Der Verbrauch soll im StandbyModus bei 0,5 Watt liegen und im Betrieb bei etwa 63 Watt. Die Höhe kann um bis zu 13cm variiert werden, die Neigung von -5 bis +20 Grad und die Ausrichtung nach links sowie rechts um jeweils 35 Grad.

Den auch auf der Packung prangende Hinweis "Gaming Features for Xbox" solltet ihr nicht als Ausschlusskriterium verstehen: Sowohl mit Xbox Series X, PS5 als auch einem entsprechenden PC profitiert ihr von der UHD-Auflösung (3840x2160), der geringen Latenz sowie der hohen Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz (per HDMI-Eingang); am PC sind mit entsprechender Grafikkarte 144 Hz möglich. Ich hatte übrigens auch mit einer Xbox Series S sowie einer PS4 Pro ein sehr schönes Bild, obwohl beide kein natives 4K ausgeben.

Für PC-Spieler wichtig: G-Sync wird von 60 bis 144 Hz unterstützt, ihr könnt via HDMI 2.1 sowohl Variable Refresh Rate (VRR) als auch FRL (Fixed Rate Link) nutzen. Außerdem kann der Monitor Adaptive Sync (ein DisplayPort-Standard). AMDs FreeSync sollte auch unterstützt werden, konnte von mir aber mangels Radeon-Grafikkarte nicht ausprobiert werden.



36 LEDs strahlen hinten zu den vier Seiten farbiges Licht ab. Mein Eindruck: gähn.

Ambiglow – derselbe "Gag" wie immer

Was der Monitor ebenfalls bietet, ist das Philips-typische Ambiglow. Damit sind in diesem Fall 32 farbveränderliche LEDs gemeint, die sich an den vier Rändern der Rückseite entlangziehen. Ambiglow soll in der Phantasie der Marketingspezialisten das Bild irgendwie in den ganzen Raum erweitern, wozu neun Modi zur Verfügung stehen, etwa "Follow Video". Was auch sonst? Na "Follow Audio", "Starry Night" und sechs weitere, ich bin ja schon ruhig.

Aber so nett ich es finde, dass der Monitor beim Einschalten kurz nach unten und zu den Seiten weiß leuchtet und dann grün, und je nach Modus tatsächlich ab und zu auch mal mit der auf dem Bildschirm vorherrschenden Farbe – letztlich bleibt es ein Gag, den man je nach Neigung schnell vergisst oder sogar als störend empfindet. Eine aktive Bereicherung des Seherlebnisses kann meiner Meinung nach nur empfinden, wer unter mittelschwerem Drogeneinfluss steht oder im Sold von Philips. Aber hier die gute Nachricht: Ambiglow lässt sich problemlos abstellen.

Der massiv T-förmige Standbalken lässt eher an den Namen "Monumentum" denken.

Bedienung & Haptik

Um es positiv zu formulieren: Der massive Standfuss des Philips-Displays dürfte dazu führen, dass es in Erdbeben-Gebieten das letzte ist, was im Zimmer umfällt. Außerhalb dieser Extremsituation attestiere ich ihm eine große Stabilität, die das Neigen, Drehen (aber nicht Hochkant-Kippen) sowie Höhenverstellen leicht macht. Die negative Seite: Ihr habt damit eine Art gusseiserne Große Mauer, die sich quer über einen Teil eures Schreibtisches zieht, und die beispielsweise das Heranschieben des Laptops bis knapp vor den Monitor erschwert. Mich hat das massive, T-förmige Gestell auf meinem normal großen Schreibtisch gestört.

Die Bedienung erfolgt mit einem gut ertastbaren 5-Wege-Knubbel an der unteren rechten Rückseite (Linkshänder würden sich wohl dennoch eine mittige Platzierung unten wünschen). Es gibt für meinen Geschmack eher zu viele Einstellmöglichkeiten, wozu auch die SmartImage-Funktion gehört. Diese versucht, den Monitor auf zehn Nutzungsszenarien hin zu optimieren, etwa "Xbox", "Racing" oder "SmartUniformity". Ihr könnt auch selbst an diversen Bild-Einstellungen herumschrauben. Der Monitor zeigt auf Wunsch zwei Quellen gleichzeitig auf dem Bildschirm an (Multiview).

Ein nicht sehr günstig platzierter Kopfhörer-Anschluss (3.5mm) sowie zwei 5-Watt-Lautsprecher (mit DTS) lassen den Monitor auch erklingen, letztere geben einen recht guten Ton wieder, der zwar keine Heimkinoqualität erreicht, für mein Film-, Videoschnitt- und Spielerleben aber völlig ausreicht. Wenn ich richtig aufdrehen will, nutze ich eh Kopfhörer.



Autor: Jörg Langer (GamersGlobal)





Meinung: Jörg Langer Der Philips 279M1RV-Monitor hat mich mit seiner sehr guten Bildqualität, hohen Helligkeit und dem in der Praxis gut wahrnehmbaren HDR600 überzeugt. Letzteres macht nicht nur bei Filmen Spaß, sondern immer öfter auch beim Spielen – ich gehöre zwar nicht zur "ohne HDR macht alles keinen Sinn mehr"-Fraktion, weiß die zusätzlichen Details gerade in der Himmelsdarstellung aber zu schätzen. Andererseits: Wer HDR1000 oder gar HDR1400 gewöhnt ist, wird nicht beeindruckt sein. Der Philips 279M1RV-Monitor hat mich mit seiner sehr guten Bildqualität, hohen Helligkeit und dem in der Praxis gut wahrnehmbaren HDR600 überzeugt. Letzteres macht nicht nur bei Filmen Spaß, sondern immer öfter auch beim Spielen – ich gehöre zwar nicht zur "ohne HDR macht alles keinen Sinn mehr"-Fraktion, weiß die zusätzlichen Details gerade in der Himmelsdarstellung aber zu schätzen. Andererseits: Wer HDR1000 oder gar HDR1400 gewöhnt ist, wird nicht beeindruckt sein. Abzug gibt es für den zwar massiven und stabilen, aber eben auch sehr klobigen und schreibtischflächenvernichtetenden Standfuß. Ich vermute, dass es derselbe ist wie beim größeren 32-Zoll-Bruder. So oft neige oder drehe ich meinen Monitor dann doch nicht, dass ich mir nicht eine weniger expansive Standfläche wünschen würde, zumal ich das T-Layout unschön finde. Und die häufigen Probleme beim Ein- oder Umschalten zu USB-C (oder DP) brachte mich als Macbook-Nutzer an die Grenzen meiner Geduld. Wer am Schreibtisch spielt, egal ob am PC oder per Konsole, erhält mit dem Philips Momentum 279M1RV ein Gerät mit einem farbintensiven, scharfen, flüssigen Bild. Versucht mal, überhaupt einen Monitor zu finden, der UHD-4K, 120Hz (beziehungsweise 144Hz am PC) und HDR600 gleichzeitig bietet – und das bei "gerade richtigen" 27 Zoll und mit gleich drei HDM2.1-Eingängen. Dafür wird aber auch ein für diese Bildschirmgröße ungewöhnlich tiefer Griff ins Portmonee fällig – Sofa-Gamer finden für über 1000 Euro besser Passendes.





Philips Momentum 279M1RV