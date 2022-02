PM: Bekanntgabe der Tracklist von Find Your Line (offizielle Musik von Gran Turismo 7) (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Veröffentlichung von Gran Turismo 7 steht kurz bevor und wir freuen uns sehr, verkünden zu dürfen, dass in Partnerschaft mit Columbia Records ein komplettes Album namens Find Your Line (Official Music from Gran Turismo 7) erscheinen wird.

Heute haben Bring Me The Horizon ihre Interpretation von „Moon Over The Castle“ veröffentlicht, einem klassischen Musikstück, das ursprünglich von Masahiro Ando für das erste Gran Turismo komponiert wurde. Der Track stammt aus Find Your Line (Offizielle Musik von Gran Turismo 7) und wird als einer der Songs in die neu hinzugefügte Music Replay-Funktion* integriert, wo die Kameras automatisch generiert werden, um die Beats der Musik zu synchronisieren – sofern dies möglich ist ein einzigartiges Replay-Video, das zu jedem Song randomisiert wird.

Das Album Find Your Line wartet mit einer großen Vielfalt an musikalischen Genres auf und wurde von SIE und Polyphony Digital handverlesen, um weltweit bekannte Künstler und Songs zusammenzustellen, die beim Spielen von Gran Turismo 7 die passenden Emotionen hervorrufen.

Der rasante Soundtrack bietet Originalmusik, die von dem mit Spannung erwarteten Videospiel GRAN TURISMO 7 inspiriert wurde. Das Staraufgebot an Künstlern umfasst Bring Me The Horizon, Major Lazer, Rosalía, Nothing but Thieves, Fanatix, Kim Dracula, London Grammar, Jawsh685, Lous and the Yakuza und Disciples. Unten findet ihr die komplette Tracklist.

Fanatix: Vroom feat. Idris Elba, Davido, Koffee, Moelogo, Lil‘ TJay

Bring Me the Horizon: Moon Over the Castle

Major Lazer: I Don‘t Care feat. Lous and the Yakuza

Nothing but Thieves: Life‘s Coming in Slow

Kim Dracula: Unstoppable

Rosalía: Bizcochito

Disciples: Squad feat. GoldLink

London Grammar: Baby It‘s You (George Fitzgerald Remix)

Jawsh685: Drift

Ihr erhaltet das digitale Album Find Your Line, indem ihr die Gran Turismo 7 25th Anniversary Edition oder 25th Anniversary Digital Deluxe Edition erwerbt. Bestellt jetzt eine der beiden Editionen vor.