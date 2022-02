Gran Turismo 7: Hörprobe zum Soundtrack, u.a. mit Bring me the Horizon

PS4 PS5

Die Rennspielfreunde unter euch lassen sicherlich schon die Motoren für den baldigen Release von Gran Turismo 7 warm laufen. In weniger als einem Monat, am 7. März 2022, wird die Rennsimulation von Polyphony Digital erscheinen. Wie die Entwickler verkündet haben, hat man sich für den Soundtack mit Columbia Records zusammengetan und ein komplettes Musikalbum konzipiert, das auf den Namen Find Your Line (Official Music from Gran Turismo 7) hört. Die Tracklist dazu ist nun bekannt und lautet wie folgt:

Fanatix - Vroom feat. Idris Elba, Davido, Koffee, Moelogo, Lil‘ TJay

Bring Me the Horizon - Moon Over the Castle

Major Lazer - I Don‘t Care feat. Lous and the Yakuza

Nothing but Thieves - Life‘s Coming in Slow

Kim Dracula - Unstoppable

Rosalía - Bizcochito

Disciples - Squad feat. GoldLink

London Grammar - Baby It‘s You (George Fitzgerald Remix)

Jawsh685 - Drift

Die Songs kommen unter anderem in der Music-Replay-Funktion zum Einsatz. Hier werden Kamerawinkel auf Basis der Beats der Musik generiert. So werden eure Wiederholungen passend zu euren Lieblingsliedern angepasst.

Eine digitale Version von Find Your Line erhaltet ihr, wenn ihr die 25th Anniversary Edition oder die 25th Anniversary Digital Deluxe Edition von Grand Turismo 7 kauft. Eine sehr kleine Hörprobe des Soundtracks könnt ihr im unten eingebundenen Video hören.