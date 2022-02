GTA 6: Laut Rockstar Games "aktiv in Entwicklung"

Seit Jahren spekulieren die Spieler und Fans der Grand Theft Auto-Serie, ob und wann ein neuer Teil der Serie erscheinen wird. Heute bestätigte Rockstar Games über ihren offiziellen Twitter-Account, dass das nächste Grand Theft Auto aktiv in der Entwickung ist.

Genaueres werde zu gegebener Zeit über das eigene Rockstar Newswire oder andere offzielle Kanäle bekannt gegeben. Ein GTA 6 kommt also definitiv.

Der Wortlaut des Twitter-Posts:

Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series. With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we've previously delivered. We're pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway.

Viele von euch haben nach einem neuen Eintrag in die Grand-Theft-Auto-Serie gefragt. Bei jedem neuen Projekt ist es unser Ziel, merklich über das hinauszugehen, was wir zuvor abgeliefert haben. Wir freuen uns, zu bestätigen, dass die aktive Entwicklung des nächsten Serienteils bereits läuft.