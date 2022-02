Teaser In der Spielebranche bewegt sich gerade eine Menge. Nun hat auch Sony eine Übernahme initiiert. Doch nicht nur dieses Thema wollen Jörg und Dennis im heutigen Cast diskutieren.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ging ja hoch her in Sachen Studio-Übernahmen in den letzten Monaten. Besonders Microsoft machte immer wieder durch Käufe auf sich aufmerksam, nun will Sony wohl auch ein Stück vom Kuchen und hat sich Bungie geschnappt. Jörg und Dennis diskutieren, was das für Auswirkungen haben könnte. Außerdem besprechen die beiden Freitags-Caster den Verkaufserfolg von Nintendo und die Prognosen für die PS5.

Die Timecodes der Folge: