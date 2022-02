PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 7. bis 11. Februar (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Olli Olli World

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Willkommen in Radlandia! In Olli Olli World bereist Du ein Skateboard-Paradies voller kurioser Charaktere und farbenfroher Orte, die zum Erkunden förmlich einladen. Passe das Aussehen Deines Charakters, Deine Tricks und Deinen Look an, während Du non-lineare Levels erkundest und Deinen Skate-Stil ganz individuell auslebst.

El Gancho

In El Gancho schwingst Du Dich mit einem Laserhaken durch außerirdische Platformer-Level und rettest auf spektakuläre Weise Deine Freund*innen. Denn das Pogovon-Imperium hat den Planeten Cocodu erobert und die Cocos gefangen genommen. Jetzt haben sie böse Pläne ausgeheckt, um den Cocos ihr Glück zu entziehen und damit ihre tödlichen Waffen zu betreiben. Wirst Du die Cocos retten können?

Besiege Konsole (Game Preview)

[email protected] / Xbox Game Pass – Besiege ist ein Physik-basiertes Aufbauspiel, in dem Du die verrücktesten mittelalterlichen Belagerungsmaschinen brauchst, um Deine Feinde in die Flucht zu schlagen. Erobere die 54 Level der Einzelspieler-Kampagne, belagere Deine Freund*innen im Mehrspieler-Modus und erschaffe im Level-Editor Deine ganz persönlichen Herausforderungen.

Breakout Recharged

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Bringe die undurchdringliche Ziegelwand zum Bersten, indem Du Deinen Ball gezielt gegen einzelne Steine schlägst. Das kultige Spielprinzip kehrt mit jeder Menge Abwechslung und neuen Mechaniken zurück! Fordere Deine Reflexe in 50 herausfordernden Leveln sowie einem endlosen Arcade-Modus und genieße einen Klassiker auf völlig neue Art und Weise.

CrossfireX

Du erhältst die Befehlsgewalt über eine Global Risk-Einheit in einem Konflikt, in dem die größten privaten Militär-Unternehmen auf Konfrontationskurs sind. Schleiche durch feindliches Gebiet, rette Deine gefangenen Team-Mitglieder und enthülle die dunklen Geheimnisse der Black List Mercenaries. Als Mitglied des Xbox Game Pass hast Du kostenlosen Zugriff auf die Solo-Kampagne Operation: Catalysts – Du kannst Dein Abenteuer aber durch den Zukauf des Originator Package, des Founder Package und der Ultimate Edition weiter ausbauen.

Edge of Eternity

Xbox Game Pass – Daryon und Selene begeben sich auf die schier aussichtslose Suche nach einer Heilung von der alles verzehrenden Korrosion. In diesem JRPG erlebst Du eine rührende Geschichte um Verlust und Hoffnung, während Du Dich in anspruchsvollen rundenbasierten Kämpfen immer weiter in der Handlung vorankämpfst – und das pünktlich zum Release im Xbox Game Pass!

KungFu Kickball

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In KungFu Kickball verschmilzt der Teamsport Fußball mit den Kung Fu-Skills der Actionfilme zu einer anspruchsvollen Herausforderung für Dich und Deine Freund*innen. In diesem Kampfsport-Turnier gewinnen nur diejenigen, die ihren Ball auf möglichst spektakuläre Weise mit abgefahrenem Kung Fu in das gegnerische Netz kicken.

The Life and Suffering of Sir Brante

Das Leben in Arknia ist hart und aufgrund Deiner Herkunft hast Du es nicht leicht. Um Deiner wahren Bestimmung zu folgen und als rechtmäßiger Erbe das Vermächtnis der Familie Brante zu beanspruchen, musst Du Dich über starre Traditionen und Vorurteile hinwegsetzen und Deinen Platz behaupten. Du entscheidest über den Verlauf Deines Lebens – von der ersten bis zur letzten Minute. Wirst Du gesellschaftlich aufsteigen oder in der Bedeutungslosigkeit versinken?

Nape Retroverse Collection

Diese vier Retro-Spiele aus der 8 Bit-Ära versetzen Dich zurück in die Vergangenheit. Egal, ob Platformer, klassisches Abenteuer oder Shoot‘em Up – Optionale Retro-Visualisierungen und Filter lassen das nostalgische Flair der 80er- und 90er-Jahre noch authentischer wirken.

PowerSlave Exhumed

Bei PowerSlave: Exhumed ist die heiß ersehnte Neuauflage des Konsolenklassikers für die KEX-Engine, die die Playstation- und Saturn-Version miteinander vereint. Außerirdische Mächte haben die einst aufblühende Gemeinschaft der altägyptischen Stadt Karnak von der Außenwelt abgeschnitten. Ursprünglich wurdest Du als Spezialist*in für verdeckte Operationen für alle Eventualitäten ausgebildet. Was Dich nun erwartet, hättest Du Dir aber selbst in Deinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können.

Rise of the Third Power

Rise of the Third Power ist ein packendes Rollenspiel mit Retro-Thema, das lose auf dem politischen Klima Europas in den späten 1930ern basiert. Die Geschichte spielt im Land Rin auf dem Höhepunkt des Zeitalters der Seefahrt. Folge der Handlung und erlebe Ereignisse, die früher oder später zum größten Krieg der Menschheitsgeschichte führen.

Ammo Pigs: Cocked and Loaded

Im Jahr 2049 sind alle Lebensformen ausgestorben – bis auf die Schweine, die sich den feindlichen Robotern mit künstlicher Intelligenz widersetzen. Die Maschinen müssen vernichtet werden, aber noch wichtiger ist, dass Du die letzten überlebenden Hühner findest. Sie müssen um jeden Preis gerettet werden!

Oddworld: Stranger’s Wrath HD

In der staubigen Einöde von Western Mudos müssen sich die mürrischen Einwohner*innen mit streitlustigen Bandite*innen auseinandersetzen, die ihre Siedlungen belagern. Da taucht Stranger auf: ein rätselhafter Kopfgeldjäger, der den Schurk*innen den Kampf ansagt und sie hinter Gitter bringt.

Skautfold: Shrouded in Sanity

Du befindest Dich in einem alternativen Jahr 1897 im Angelic Empire of Britannia. Dein Auftrag: Finde die Quelle des ungewöhnlichen Nebels, der das Berelai Manor nahezu vollständig verhüllt. Erforsche die Geheimnisse des alten Guts, und suche unter den nicht ungefährlichen Bewohner*innen nach Antworten.

Spirit Roots

Begib Dich auf ein lustiges und familienfreundliches Platformer-Abenteuer und erforsche die bewegenden Geschichten der Bewohner*innen aus fünf unterschiedlichen Welten.

Unbound: Worlds Apart

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Beschwöre Portale, um bösartige Bestien, tückische Rätsel und teuflische Jump’n’Run-Herausforderungen zu meistern. Nutze die Kräfte jedes Portals, um den Zusammenbruch der Realität zu verhindern. Auf Dich warten spannende von Hand gezeichnete Welten, tiefgründige Geschichten und Geheimnisse, die enträtselt werden wollen.

Ziggurat 2

Ziggurat ist zurück, und jetzt sogar noch besser! Nutze mächtige Waffen und noch mächtigere Zaubersprüche, um Dich durch Horden von Gegnern zu kämpfen und verwobene Dungeons zu erkunden. Dabei verbesserst Du Deine Skills und wertest Deine Ausrüstung auf.