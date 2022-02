PM: GSA League 2022 – Relegation geht ins Finale (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 4. Februar 2022 – Nach langer Pause startet die GSA League 2022 direkt mit einem Wochenende voller Action: am 5. und 6. Februar kämpfen vier Top-Teams aus der GSA-Region in den Relegation Finals um den Klassenerhalt oder den Einzug in die GSA League 2022.

Austrian Force und Valravn Esports konnten sich sich über Open Qualifier, Ascension League und die Playoffs hinweg bewiesen, während Ovation Esports und White Tigerz (ehem. PENTA Sports) zeigen müssen, ob sie es immer noch draufhaben.

Am Samstag, dem 5. Februar, treffen Austrian Force auf Ovation Esports aufeinander und am Sonntag, dem 6. Februar, geht es zwischen Valravn Esports und White Tigerz zu Sache. Die Matches beginnen jeweils um 18 Uhr und werden im Bo5-Format ausgetragen.

Wird es neue Teams in der nun 3. Auflage der GSA League geben oder können die Platzhirsche ihre Startplätze verteidigen? Schaut euch die Matches live auf dem Twitch-Kanal von Rainbow Six: Siege und auf dem YouTube-Kanal UbisoftTV an.

Gehostet wird das Event von Thore “ThoreBnB” Lehmann, Markus „Fox“ Schwenn und Milan “MilliTheKid” Nowakowski sind als Caster am Start und Ihno „Harris” Kampen & Lucian “Agony” Kohn liefern als Anaylsten interessante und spannende Insights.

Alle weiteren Infos zu den GSA League Relegation Finals gibt es unter https://gsa-league.gg/gsa-2022-relegation-finals-eventguide/

