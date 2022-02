PM: Version 2.5 von Genshin Impact – Trefft euch mit Yae Miko und Shougun Raiden während der Sakura-Blüte (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

die am 16. Februar online gehen wird! Yae Miko schließt sich endlich der Liste der spielbaren Figuren an. Ihr Legendenauftrag und die Fortsetzung des Legendenauftrags von Shougun Raiden werden ebenfalls verfügbar sein und die Vergangenheit enthüllen, die die beiden und Inazuma über Hunderte von Jahren verbindet. In der Zwischenzeit hat die Dunkelheit unbekannten Ursprungs Enkanomiya zuletzt heimgesucht. Hilf Kokomi, die Wahrheit herauszufinden!

Zusätzlich zu den Abenteuern, die wir vorbereitet haben, könnt ihr auch euer eigenes Minispiel erstellen! Schaut euch die Aktion „Wie von göttlicher Hand geschaffen“ an, erstellt eure eigene Sphäre oder probiert die von anderen erstellten aus!

Einige erfahrene Reisende haben vielleicht schon einen Fuß in Enkanomiya gesetzt, vor Tausenden von Jahren zurückgelassen wurde. In der neusten Aktion „Straßenopferritual der drei Welten“ wird euch ein Gebiet, das auf Enkanomiya basiert, aber von einer unbekannten Dunkelheit heimgesucht wird, mit brandneuer Spielweise herausfordern. Und wir haben ein paar Tipps für dich.

Im Gegensatz zu deinen früheren Erlebnissen in Enkanomiya musst du das Aktionsgebiet in der Dunkelheit neu entdecken und dich den ätzenden Auswirkungen dieser mysteriösen Dunkelheit stellen. Um die Dunkelheit zu vertreiben, erhältst du ein Gerät namens Bokuso-Kasten. Bitte beachte, dass sich die korrodierende Dunkelheit mit der Zeit ansammelt und allmählich die Energie des Kastens sowie deine Fähigkeit, bestimmte Monster zu besiegen, aufzehrt. Du kannst dich an einer Statue erholen, um die angesammelte Korrosion zu entfernen und den Bokuso-Kasten wieder aufzuladen. Gleichzeitig musst du deinen Kasten verbessern, um weitere Gebiete mit besserer Resistenz und stärkeren Fähigkeiten zu erkunden.

Biete der Statuen im Aktionsgebiet die Siegel der Lichtwelt an, die du durch das Öffnen von Truhen, das Freischalten von Teleportationspunkte und das Abschließen von Erkundungszielen erhalten hast, m deinen Bokuso-Kasten zu verbessern. Du kannst spezielle Bokuso-Geheimtechniken mit den Kernen der Lichtwelt aktivieren, die du in luxuriösen Truhen findest.

Auch in der Dunkelheit nähern sich gefährliche Feinde. Die neuen Gegner Hülle der Finsternis gibt es in drei Typen: Garde, Standarte und Formationszerstörer. Und jeder Typ verfügt über unterschiedliche Waffen, Elemente und Fähigkeiten. Wenn zum Beispiel eine Garde eine Figur mit Schild trifft, erzeugt er Schilde für sich selbst und die Mitglieder der Hülle der Finsternis in der Nähe.

In dieser Saison erwarten dich noch mehr Spaß, Überraschungen und eine Vielzahl von Belohnungen, darunter Urgestein und der neue 4-Sterne-Katalysator „Auge des Gelöbnisses“. Die Aktion wird die ganze Version 2.5 andauern, also lass dir Zeit, um das Abenteuer zu genießen!

Wenn du dich für die Führungsdamen von Inazuma interessierst, bietet dir Version 2.5 eine großartige Gelegenheit, eine wunderschöne Zeit mit Yae Miko, Shougun Raiden und Sangonomiya Kokomi zu verbringen.

Die neue 5-Sterne-Figur Yae Miko hat ihr Debüt in der Inazuma-Haupthandlung als oberste Schreinjungfer des Großen Narukami-Schreins gegeben. Ihre elegante und schöne Erscheinung täuscht über ihre intelligente, gerissene und schwer zu durchschauende Persönlichkeit hinweg. Aber du, der Reisende, hast ihre Neugierde geweckt, und du hast jetzt die Chance, mehr über sie in Yae Mikos Legendenauftrag „Divina Vulpes“ zu erfahren.

Mit einem Katalysator und der Elektro-Kraft kann Yae Miko sowohl fortlaufenden Schaden inaktiv in der Truppe als auch Spezialfähigkeitsschaden verursachen. Mikos Elementarfähigkeit bewirkt, dass sie sich schnell bewegt und eine Sesshou-Sakura zurücklässt, die Gegner in der Nähe regelmäßig mit Blitzen trifft. Mit Mikos Spezialfähigkeit werden alle Sesshou Sakura in der Nähe entsiegelt, wodurch ihre äußere Form zerstört und sie in Tenko-Blitzschläge verwandelt werden, die vom Himmel herabstürzen. Mit ihrem passiven Talent setzt jede Sesshou Sakura, die durch ihre Spezialfähigkeit zerstört wird, die Abklingzeit ihrer Elementarfähigkeit zurück. Außerdem kann man ihre glühenden Fuchsschwänze sehen, wenn sie ihre Spezialfähigkeit ausführt!

Bevor du mit dem Legendenauftrag von Yae Miko weitermachst, musst du das neue Kapitel des Legendenauftrages von Shougun Raiden abschließen: „Imperatrix Umbrosa“ – Akt II. Der Legendenauftrag von Shougun Raiden ist eng mit der Geschichte und dem Archontenauftrag in Inazuma verbunden. In der Zwischenzeit musst du auch einen furchterregenden neuen Gegner besiegen, der sich durch sein Aussehen und seine Fähigkeiten auszeichnet.

Wenn du Yae Miko, Shougun Raiden und Sangonomiya Kokomi in deiner Gruppe haben möchtest, werden ihre Aktionsgebete ebenfalls bald verfügbar sein. Yae Miko wird im ersten Aktionsgebet enthalten sein, gefolgt von Shougun Raiden und Sangonomiya Kokomi in der späteren Phase der Aktualisierung.

In Version 2.5 kannst du auch deine kreativen Muskeln spielen lassen: Mach deine eigenen Getränke und Sphären! In der Aktion „Ein Schluck eines beschwipsten Traums“ kannst du als Wirt in Dilucs Taverne verschiedene Getränke mixen und an bekannte Gesichter servieren.

Eine weitere Aktion „Wie von göttlicher Hand geschaffen“ lädt dich dazu ein, deine eigene individuelle Sphäre zu entwerfen. Veröffentliche deinen Entwurf und lass andere Reisende ihn ausprobieren.

Unsere Vorschau für Version 2.5 ist vorerst zu Ende und wir hoffen, dass euch diese Aktualisierung gefällt. Wir freuen uns darauf, euch später mit Version 2.6 und der Großen Kluft wiederzusehen!