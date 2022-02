PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der DLC bringt mächtige Eisenbahngeschütze, die die Deutschen hier gegen mich sprechen lassen.

Stalins Paranoia

Die zwei P der Sowjets: Paranoia und Propaganda.

Ohne Mampf kein Kampf

Finetuning für eure Streitkräfte.

Für das Nachschubsystem gibt es eine neue Ansicht. Flaschenhälse auf dem Weg zum Depot könnt ihr auf einen Schlag in die Bauschlange packen.

Grand Strategy für PC

Einzel- und Mehrspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Hervorragender Ostfront-DLC mit zusätzlichen Tools fürs neue Nachschubsystem.

einer der populärsten Titel aus dem Kader von Paradox. Die neue Erweiterungwidmet sich der Ostfront und bringt euch unter anderem neue Fokusbäume und den Panzerdesigner. Der begleitende Patch "Barbarossa" krempelt das Nachschubsystem komplett um. Mit Deutschland und der Sowjetunion habe ich mehrere Runs gemacht, um zu klären, ob ihr vom Kauf der Erweiterung nicht zurückweichen solltet.Kernprinzip von Hearts of Iron 4 ist, eine Nation kennenzulernen und mit einem möglichst guten "Build" den Krieg zu überstehen. Überarbeitete Fokusbäume bringen also direkt neue Herausforderungen und Möglichkeiten. Auch der sowjetische Tree wurde grunderneuert. Politisch könnt ihr mehrere kommunistische Wege bestreiten oder den Zaren an die Macht putschen. Vor allem als Kommunist müsst ihr euch mit Stalins Paranoia auseinandersetzen. Die steigt wöchentlich und bereits ab einem Wert von 30 kann der Schnurrbartträger Säuberungsaktionen auslösen, was euch zum Beispiel Debuffs bringt und wichtige Figuren kostet. Mit selbst ausgelösten Säuberungen oder gefälschten Berichten senkt ihr den Wert. Oder durch nationale Foki. Um sie zu besiegen, müsst ihr euch durch den Fokusbaum und drei nicht zu stoppende Säuberungen arbeiten, bis ihr Trotzky loswerden könnt. Den ließ ich dann auch historisch korrekt mit einem Eispickel in Mexiko ermorden.brachte den Schiffdesigner. Jetzt könnt ihr mit dem Panzerdesigner auch eure bevorzugten rollenden Kriegsmaschinen aus zahlreichen Komponenten zusammenstellen und euren Anforderungen anpassen. Das ist etwas kleinteilig, macht aber Spaß. Optional lasst ihr die Komponenten automatisch aufwerten sobald möglich, was euch die Kosten für die Template-Änderung spart. Mit dem Offizierscorps und dem Kampfgeist der Armee habt ihr weitere Möglichkeiten, um die Streitkräfte eures Landes in bestimmte Richtungen zu entwickeln. Ihr könnt jeweils einen Oberkommandierenden für Heer, Marine und Luftwaffe ernennen (kostet Politische- und Befehlsmacht) und "Kampfgeiste" auswählen (kostet Erfahrung). Die reduzieren zum Beispiel das Risiko von Flugzeugunglücken und senken die Kosten für Doktrinen. Neben diesem umfangreichen Finetuning dürft ihr auch eure bevorzugten Strategien für Landkämpfe festlegen.Das Nachschubsystem funktioniert durch "Barbarossa" auf Provinzebene. Der Nachschub wird von teuren Depots und Häfen per Pferd oder LKW an die umliegenden Truppen verteilt. Nachschub erreicht die Depots von eurer Hauptstadt aus per Zug, Fluss oder Schiff. Die Transportkapazität hängt von der Ausbaustufe der Gleise ab. Eure strategische Planung muss sich jetzt an den Nachschubwegen orientieren, das finde ich klasse! Unterversorgung führt zu massiven Debuffs, übrigens auch schlechtes Wetter, das jetzt weniger oft wechselt, dafür richtig reinhaut. Transportflugzeuge verschaffen leichte Linderung. In begrenztem Umfang können eure Truppen vom Land leben, bessere Infrastruktur hilft. Ihr müsst beispielsweise planen, dass ihr möglichst schnell Depots erobert, den Feind vom Nachschub abschneidet oder sogar schon vor dem Angriff Gleisanschlüsse vorbereitet!Ein Problem ist die gemischte Versorgung per Zug und Konvoi. Meine sowjetischen Truppen ums Schwarze Meer hatten ständig Nachschubprobleme, obwohl genug Schienenkapazität zur Verfügung stand. Als Ursache entpuppte sich die teilweise Versorgung per Konvois, die auch wegen der zu geringen Zahl nur sporadisch klappte. Notlösung: Seezonen sperren (nur mit Man the Guns) und so den Schienentransport erzwingen. Nach einer amphibischen Landung in der Türkei öffnete ich das Schwarze Meer wieder um die Invasionstruppen zu versorgen und sperrte die Zone davor. Die Nachschub-KI hat außerdem einen "bevorzugten Weg" zur Hauptstadt. Wenn der überlastet ist, wird nicht auf freue Nebenstrecken zurückgegriffen. Die KI lässt die Truppen lieber unterversorgt. Hier muss nachgesteuert werden, im Idealfall hätte ich gerne mehr Kontrolle.Mit No Step Back habt ihr mehr Möglichkeiten: Taktik der verbrannten Erde, gezielte Luftangriffe auf die Logistik oder auch die teuren Mulberry-Häfen geben euch Tools, um den Nachschubkrieg zu euren Gunsten zu wenden.Allein die neuen Fokusbäume sorgen für dutzende Stunden Spielspaß. Vor allem die Sowjetunion mit ihren eigenen Systemen spielt sich sehr reizvoll und spannend. Mein erster Run endete wegen des Nachschubsystems und der Paranoia übrigens im Desaster. Sehr gut gefallen mir die vielen neuen Stellschrauben, mit der ihr noch detaillierter eure Strategie fahren könnt. Das Nachschubsystem ändert das Spielerlebnis komplett und macht es realistischer und spannender. Mein weiteres Highlight im Patch ist, dass ihr nun im Gebiet von Verbündeten bauen könnt, zum Beispiel Bunker, die dafür teils ihre eigene Industriekapazität aufwenden. Ein Blick in die umfangreichen Patchnotes lohnt sich.Für regelmäßige HoI4-Spieler und Ostfront-Interessierte ist No Step Back ein Pflichtkauf. Als Einsteiger solltet ihr, wenn euch HoI4 nach ein paar Runs gefällt, vom Kauf des hervorragenden DLC keinen Schritt zurückweichen.