PM: [Video] „Sifu: At The Cost of Time – Eine Live-Action-Umsetzung“ (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

[Video] „Sifu: At The Cost of Time – Eine Live-Action-Umsetzung“

SIFU ist der Martial-Arts Film, den wir schon immer Spielen wollten! Wie würde diese Hommage an die Filmwelt wohl als Film aussehen? Während wir alle noch auf den Launch des Spiels am 8. Februar auf PC (über den Epic Games Store) und PlayStation warten, hat sich Sloclap mit dem Director Christopher Clark Cowan (youtube RivenX3i ) zusammengetan um Sifu in diesem Kurzfilm, der in LA gedreht wurde, Leben einzuhauchen. Seht unserem Protagonisten zu, wie er Fajar – einen der Assassinen, die seinen Vater getötet haben – zur Strecke bringt.

Sifu ist der neue Titel von Sloclap, dem unabhängigen Studio hinter Absolver . Das Third-Person-Actionspiel punktet durch intensiven Nahkampf und verleiht uns die Kontrolle über einen jungen Kung-Fu-Schüler, oder eine junge Kung-Fu-Schülerin auf der Suche nach Rache.

Das Spiel kann im PlayStation Store und im Epic Games Store vorbestellt werden.