PM: 5 Arten, wie Dying Light 2 Stay Human Techland’s FPS Formel verbessert (Sony Playstation Blog)

Morgen erscheint Dying Light 2 Stay Human auf PS4 und PS5. Bald könnt ihr die riesige, post-apokalyptische Welt erkunden und all ihre Herausforderungen kennenlernen. Aber vorher lasst uns euch mitnehmen auf eine Tour durch die innovativen Varianten von Techland’s FPS-Gameplay, die eure Reise nach The City so unvergesslich machen werden.

(Denkt dran: Wenn ihr die Pre-Order-Boni nicht verpassen wollt, solltet ihr das Spiel jetzt bestellen. Euch erwarten die Reach fort he Sky und Reload Packs!)

Parkour war eine der Kernspielmechaniken seit das erste Dying Light rauskam und in Dying Light 2 Stay Human wird darauf gekonnt aufgebaut: Doppelt so viele Parkour-Moves für euch zu lernen und dann zu meistern, während ihr im Spiel vorwärts kommt. Es gibt 24 Parkour Skills für euch im passenden Skill-Tree und jeder davon wird sowohl eure Geschwindigkeit als auch Geschicklichkeit enorm voran bringen. Einige Orte werden allerdings nur mit etwas mehr Mühe erreichbar sein – hier solltet ihr Parkour und Paraglider kombinieren.

In Dying Light 2 Stay Human wird eure Kreativität durch jeden Aspekt eurer Reise bestärkt und ihr könnt nicht nur Parkour-Moves mit euren Werkzeugen wie dem Paraglider kombinieren, sondern auch mit euren Kampf-Skills. Ganz zu schweigen von all den Möglichkeiten, wie ihr einen Kampf angehen könnt – leise und schleichend? Aus der Ferne mit einem Bogen? Oder geht ihr voll rein und macht auf euch aufmerksam? Das ist eure Wahl! Hinzukommt eine große Auswahl an Waffen, Mods und Upgrades, sodass jede Begegnung einzigartig wird.

Haltet in den großen HUBs, Anlagen und Siedlungen nach dem Craftmaster Ausschau, um eure Waffen und Blaupausen anzupassen und aufzuwerten. Accessoires können auch aufgewertet werden – das gilt unter anderem für euren Molotov, Wurfmesser oder Lockvögel. Wollt ihr das meiste aus euren Verbrauchsmaterialien rausholen? Ihr könnt auch Dietriche, Medizin und Booster verbessern. Eure Palette an Nightrunner-Werkzeugen kann ebenfalls verbessert werden – auch der Paraglider, der Wurfhaken und eure UV-Taschenlampe.

Der Tages- und Nachtzyklus, den ihr aus Dying Light kennt, erwartet euch in Dying Light 2 Stay Human in erweiterter Form. Die allgemeinen Regeln am Tag sind ähnlich – Monster verstecken sich in Gebäuden und die Hauptgefahrenquelle auf der Straße sind Banditen. In der Nacht ändert sich allerdings einiges. Es gibt zwei komplett neue Aktivitäten, die ihr in The City nach Einbruch der Dunkelheit entdecken könnt – Night Chases und die GRE Anomalies.

Sobald ihr einen Howler entdeckt, wird er andere Infizierte in der Nähe alarmieren und eine Jagd in der Nacht beginnt. Um zu überleben müsst ihr kühlen Kopf bewahren – vor allem, wenn Virals an der Jagd teilnehmen. Diese Monster sind schneller und viel weniger und sie können sogar auf Dächer klettern, um euch zu folgen – passt also auf. Je länger ihr gejagt werdet, desto gefährlichere Monster beteiligen sich an der Jagd und am Ende steht ihr der ultimativen Herausforderung gegenüber: Volatiles. Eure einzige Chance zu entkommen? Sprintet in eine sichere Zone und versteckt euch unter einem UV-Licht.

Die GRE Anomalies sind besondere Bereiche, die von den Revenants bewacht werden, mächtige Kreaturen, die die Toten um sich herum wiederbeleben können. Ihre Höhlen sind extrem gefährlich, aber ihr findet sie darin nur in der Nacht. Wenn ihr also einen angreifen möchtet, solltet ihr euch vorsichtig auf einen harten Kampf vorbereiten. Könnt ihr siegreich aus dem Kampf hervorgehen, werdet ihr aber auch einige Inhibitoren looten können – Ist der Preis euch das Risiko wert? Das entscheidet ihr.

Riesig, hoch, lebendig – The City ist eine der letzten Bastionen der Menschheit und selbst die harte Zivilisation ist zurück ins Finstere Zeitalter gefallen und ihr entdeckt ihre Überbleibsel nur noch in den Straßen. Wandgemälde, alte Briefe, Notizen und Audioaufnahmen werden euch überall an die Vergangenheit von The City erinnern. Heutzutage versuchen die Leute ihre Routinen wiederzufinden und sich in dieser neuen Welt zwischen Moderne und Mittelalter einzubringen, in der Elemente aus beiden Zeiten verwachsen. Aber The City ist auch immer in Veränderung begriffen und ihr werdet eine wichtige Rolle dabei spielen, ihr Form zu geben.

Eine Möglichkeit dafür sind die verlassenen Strukturen – alte, tote Gebäude, die darauf warten von euch wieder aufgebaut zu werden. Ihr müsst auch entscheiden, welcher Fraktion ihr sie übergeben wollt. Möchtet ihr ein Gebiet den Peacekeepers oder den Survivors überlassen? Eure Wahl wird sich im Erscheinungsbild der Struktur, den NPCs darin und den Quests, die für euch verfügbar werden, wiederspiegeln. Macht euch auf, in verschiedenen Spielen all die Geheimnisse und Herausforderungen in The City zu entdecken. Es gibt immer mehr …

In Dying Light 2 Stay Human, formen eure Entscheidungen und Handlungen die Form der Welt im Spiel, ihre Geschichte, die Beziehungen zwischen den Charakteren und sogar die Landschaft von The City. Als Aiden habt ihr eigene Pläne, aber ihr werdet auch die Gelegenheit haben, den Leuten um euch herum zu helfen und ihre Zukunft zu beeinflussen. Mit wem ihr euch verbündet, wem ihr vertraut, wem ihr helft – all diese Entscheidungen werden die Welt des Spiels verändern.

Seid ihr neugierig darauf, wie unterschiedliche Handlungen und Entscheidungen The City verändern? Seht euch das Spiel von Freunden in Co-Op an, um die Eigenheiten der Welt zu entdecken, die sie geschaffen haben. Ihr könnt sogar eure Meinung sagen, wenn es für sie an eine wichtige Entscheidung geht – auch wenn am Ende jeder in seiner eigenen Welt das letzte Wort hat. Natürlich könnt ihr umgekehrt Freunde zu euch einladen.

Damit habt ihr nur einige der aufregenden Beispiele wichtiger Veränderungen der First-Person-Action von Dying Light 2 Stay Human erfahren. Macht euch bereit, ab morgen in den Launch auf PS4 und PS5 einzutauchen!